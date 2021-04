Powstanie amerykańska wersja oscarowego "Na rauszu". Leonardo DiCaprio zagra alkoholika

Powstaje amerykańska wersja filmu Na rauszu

Jak podaje serwis Deadline, film Thomasa Vinterberga o tytule "Na rauszu" ma dostać amerykański remake z Leonardo DiCaprio w roli głównej. Aktor ma również wyprodukować nadchodzącą produkcję.

Produkcja z Madsem Mikkelsenem w roli głównej wygrała niedawno Oscara za Najlepszy film międzynarodowy. Opowiada o czterech mężczyznach w średnim wieku, którzy postanawiają dzień w dzień eksperymentować z podnoszeniem sobie poziomu alkoholu we krwi.

Oglądaj

Firma produkcyjna DiCaprio (Appian Way) wygrała aukcję o prawa do amerykańskojęzycznej wersji filmu "Na rauszu". Mają jej w tym pomóc Endeavor Content oraz Makeready. Leonardo DiCaprio ma również zagrać główną rolę w filmie (a przynajmniej jest w trakcie negocjacji do roli).

Na razie nie mamy pojęcia, kto może zająć się reżyserią i scenariuszem nadchodzącego filmu. Thomas Vinterberg potwierdził jednak, że nie jest w żaden sposób zaangażowany w odświeżoną wersję "Na rauszu".

Reżyser wypowiedział się jednak na temat remake'u w rozmowie z IndieWire. Stwierdził, że to bardzo miła inicjatywa:

Widziałem wiele interpretacji mojej pracy w przeszłości. To jest całkiem interesująca propozycja i miło mi, że ktoś chce przerabiać moje dzieła w różne wersje. Teraz ten film jest w rękach jednego z najlepszych aktorów wszechczasów, który nie tylko jest świetny w swoim zawodzie, ale także angażuje się tylko i wyłącznie w genialne projekty. Jestem przepełniony nadzieją i ciekawy tego, co przygotują.

Niestety film "Na rauszu" na razie nie zadebiutował w Polsce. Mamy nadzieję, że niedługo kina zostaną otwarte.