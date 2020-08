Powstanie dokument o słynnym filmie Romana Polańskiego. Stworzy go Ben Affleck

Chociaż Roman Polański budzi kontrowersje z powodu przestępstwa seksualnego na nieletniej, za które nigdy nie odbył kary, jego filmografia stanowi ważny element historii kina. Wśród najważniejszych filmów polskiego reżysera znajduje się "Chinatown" - kryminał z Jackiem Nicholsonem w roli głównej. Niebawem zobaczymy kulisy powstawania tej produkcji.

"Big Goodbye" - Ben Affleck stworzy dokument o "Chinatown" Polańskiego

Jak podaje Deadline, Ben Affleck niedługo ponownie stanie po drugiej stronie kamery. Aktor podpisał niedawno umowę na zrealizowanie filmu dokumentalnego dla wytwórni Paramount. Mowa o "Big Goodbye" - produkcji, zdradzającej kulisy powstawania słynnej produkcji Polańskiego.

Film będzie oparty na książce Sama Wassona "The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood". Affleck zajmie się scenariuszem oraz reżyserią dokumentu. Aktor wyprodukuje go wraz z Lornem Michaelsem, który zadbał o to, by prawa do książki trafiły do Paramount.

Dokument, podobnie jak książka, skupi się na szczegółach powstawania słynnego filmu noir z 1974 roku z Jackiem Nicholsonem i Faye Dunaway w rolach głównych. "Chinatown" zostało nagrodzone Oscarem za scenariusz Roberta Towne'a, którego końcowy zwrot akcji zaszokował ówczesną publiczność. "Big Goodbye" nie tylko pokaże, jak powstawała głośna produkcja, ale również przedstawi pożegnanie z dawnym Hollywood, którego kres nastąpił w latach 70. XX wieku.

W nadchodzącej produkcji pojawi się zapewne wiele gwiazd kina, nie tylko aktorów z obsady "Chinatown", ale również osób, na których ten tytuł zrobił ogromne wrażenie i zainspirował do pracy przy filmach. Nie będzie to debiut reżyserski Afflecka. Gwiazdor wyreżyserował już pięć filmów, w tym bardzo dobrze ocenianą przez krytyków i widzów "Operację Argo". Ostatnim filmem stworzonym przez Afflecka była produkcja z 2016 roku "Nocne życie".

Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy film "Big Goodbye" trafi do dystrybucji. Miłośnicy klasyki kina muszą uzbroić się w cierpliwość.

