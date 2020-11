Powstanie druga część "Notting Hill"? Hugh Grant ma pomysł na fabułę kontynuacji

Żyjemy w czasach remake'ów i rebootów, ale coraz popularniejsze są również kontynuacje powstające po latach od premiery oryginału. Czy niebawem dołączy do nich komedia romantyczna "Notting Hill"?

"Notting Hill" - Hugh Grant chce drugiej części filmu?

Ostatnimi czasy pojawia się coraz więcej sequeli filmów, które lata swojej świetności mają za sobą, chociaż nadal są uznawane za klasykę. Nie zawsze kończy się to dla danej serii owocnie.

Czy kontynuacji po latach doczeka się kultowa amerykańsko-bryryjska produkcja o prawdziwej miłości z Hugh Grantem i Julią Roberts w rolach głównych? Gwiazdor udzielił ostatnio wywiadu portalowi Collider. Podczas rozmowy został zapytany, czy chciałby powrócić do jakiejś ze swoich dawnych postaci. Okazuje się, że Grant chętnie zagrałby jeszcze raz Williama Thackera, by pokazać publiczności, jak naprawdę potoczyłby się losy jego bohatera.

" Jestem pewien, że wszystkie [związki moich bohaterów z komedii romantycznych - przyp. red.] to katastrofy. Te filmy to stek kłamstw. Jestem przekonany, że moja postać z "Notting Hill" i postać Julii Roberts miałby najpaskudniejszy do wyobrażenia rozwód z naprawdę drogimi obślizgłymi prawnikami. "

W trakcie rozmowy okazało się, że to świetny pomysł na drugą część "Notting Hill". Problem jednak w tym, że podobna idea przyświecała innemu filmowi Granta - ostatniej części przygód Bridget Jones granej przez Renée Zellweger. Mimo wszystko dobrze byłoby odczarować urok komedii romantycznych i stworzyć sequel "Notting Hill" w klimacie "Historii małżeńskiej"

"Notting Hill 2" - czy film powstanie?

Na razie sequel słynnej produkcji w reżyserii Rogera Michella to jedynie sfera żartu Granta. Niewykluczone jednak, że w przyszłości ktoś podchwyci ten pomysł i przekuje go w prawdziwy film. W oryginalne z 1999 roku Grant wcielał się w brytyjskiego właściciela londyńskiej księgarni, do której wstępuje słynna amerykańska aktorka filmowa, grana przez Julię Roberts. Para wpada sobie w oko i wkrótce ich relację czekają różnego rodzaju perypetie.

Na razie na drugą część "Notting Hill" się nie zanosi, ale fani Granta mogą oglądać go u boku Nicole Kidman w mini serialu HBO pod tytułem "The Undoing". Premiera produkcji odbyła się 25 października 2020 roku.

