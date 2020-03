Powstanie druga część absurdalnego horroru "VelociPastor". Kiedy premiera?

Kiedy w 2017 roku zadebiutował film "VelociPastor", fani produkcji tak złych, że aż dobrych byli w siódmym niebie. Okazuje się, że niebawem powstanie druga odsłona przygód księdza, który potrafi zmieniać się w dinozaura.

"VelociPastor 2" - powstaje druga część absurdalnego horroru

Horror to taka dziedzina kina, w której często pojawiają się naprawdę odjechane pomysły. Wielu filmowców wykorzystuje cechy gatunku i nagina je do granic możliwości, tworząc naprawdę absurdalne dzieła.

"VelociPastor" jest najlepszym przykładem tego zjawiska. Twórca filmu Brendan Steere zapowiedział za pośrednictwem swojego Twittera, że trwają prace nad kontynuacją produkcji o kapłanie-dinozaurze.

" Pierwszy wydruk scenariusza sequela. "

Na razie nie zdradzono praktycznie żadnych informacji na temat nadchodzącej części drugiej "VelociPastora". Trudno powiedzieć, na jakim etapie prac są twórcy filmu. Nie potwierdzono też, czy w sequelu ponownie zobaczymy tych samych aktorów, czy może zadebiutują inne nazwiska. Nie zdradzono również, o czym opowie "VelociPastor 2".

Pomysł na oryginalny film powstał w roku 2010. Chociaż historia księdza zamieniającego się w prehistorycznego gada to naprawdę fantastyczna idea, twórca dwukrotnie bezskutecznie próbował zebrać fundusze na stworzenie "VelociPastora" za pośrednictwem zbiórek internetowych. Do trzech razy sztuka! W końcu po latach udało znaleźć się sponsora filmu, który nie pożałował swojej inwestycji. Produkcja co prawda nie miała regularnej dystrybucji kinowej, ale dochody ze sprzedaży filmu na DVD i wyniki oglądalności na platformach streamingowych były na tyle zadowalające, że zdecydowano się na sequel.

Pierwsza część opowiada o pastorze, który traci rodzinę. Zdruzgotany duchowny udaje się do Chin, by pogłębić swoją duchowość. Na miejscu dochodzi do dziwnego zdarzenia, które sprawia, że tytułowy bohater zyskuje supermoc - potrafi przemieniać się w dinozaura. Początkowo jest przerażony swoją metamorfozą, ale za namową prostytutki postanawia walczyć ze złem i... wojownikami ninja. W rolach głównych wystąpili Gregory James Cohan, Alyssa Kempinski, Daniel Steere, Yang Jiechang, Jesse Turits, Fernando Pacheco de Castro oraz Aurelio Voltaire.

"VelociPastor 2" - kiedy premiera filmu?

Niestety poza oficjalną informacją o ruszeniu prac nad "VelociPastorem 2", twórca nie zdradził żadnych dodatkowych informacji. Nie wiadomo też, kiedy zadebiutuje sequel, więc wszyscy fani kina klasy B muszą uzbroić się w cierpliwość.

