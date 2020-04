Powstanie ekranizacja gry "The Sims"? Pojawiły się ciekawe doniesienia

"The Sims" i "SimCity" to gry wideo cieszące się od lat niesłabnącą popularnością. Najnowsze doniesienia głoszą, że doczekają się one również filmowych wersji. Co wiemy o ekranizacjach kultowych gier?

Powstanie ekranizacja gier "The Sims" i "SimCity"?

Jak donosi portal Geeks WorldWide, studio Legendary Pictures przygotowuje ekranizacje dwóch wspomnianych gier. W przypadku "The Sims", czyli popularnego symulatora życia, informacji podano niewiele. Informacje castingowe sugerują jednak, że mamy mieć do czynienia z równoległą rzeczywistością, do której przeniosą się główni bohaterowie. Będzie to świat Simów rzecz jasna. Główną bohaterką miałaby być rezolutna Katie, której towarzyszyliby przyjaciel Cliff (będący kompletnym geekiem), znający się na sztukach walki Rick, nałogowy podrywacz Jared oraz "fitnesiara" Amanda.

W drugim przypadku poznaliśmy więcej konkretów. "SimCity" to gra, w której tworzymy własne miasto, a następnie nim zarządzamy. Od czasu do czasu zdarzają się również rozmaite katastrofy, jak tornado, uderzenie meteorytu czy atak kosmitów. I to właśnie na tej ostatniej kwestii skupić miałby się film zachowany w konwencji komedii inspirowanej twórczością Rolanda Emmericha ("2012", "Pojutrze", "Dzień Niepodległości", "Godzilla"). Autorem scenariusza ma być Mike Rosillo. Reżysera jeszcze nie znaleziono, rozpocząć się też miały pierwsze przymiarki castingowe. Na obecną chwilę poszukiwani są: aktor w przedziale wiekowym 30-49 lat do roli ojca, aktor w wieku ok. 15 lat do roli syna oraz odtwórca roli czarnego charakteru.