Powstanie film o latynoskim superbohaterze Blue Beetle. Poznaliśmy szczegóły produkcji

Powstanie film o Blue Beetle. Co wiemy o produkcji?

Jak podaje Variety, Angel Manuel Soto został reżyserem filmu "Blue Beetle" dla Warner Bros./DC Films. To oznacza, że pierwszy superbohaterski film studia z Latynosem w roli głównej jest coraz bliższy realizacji.

Dowiedzieliśmy się również, że Gareth Dunnet-Alcocer, który napisał "Miss Bala" oraz wczesną wersję nadchodzącego remake'u "Człowieka z blizną" dla Luki Guadagnino, zajmie się scenariuszem "Blue Beetle". Zev Foreman będzie natomiast producentem wykonawczym superbohaterskiego widowiska. Projekt ma rozpocząć pełnoprawną produkcję już jesienią 2021 roku.

Blue Beetle to jeden z najstarszych komiksowych superbohaterów - zadebiutował w 1939 roku jeszcze jako postać Fox Comics. Stworzył go Charles Wojtkowski. Jego historia jest dość pokręcona, bowiem prawa do bohatera się często zmieniały - ten jednak w latach 80. trafił pod strzechy DC Comics i tam pozostaje do dziś.

Dowiedzieliśmy się, że film Soto opowie o "najmłodszej" wersji bohatera, czyli Jaime'em Reyesie, nastolatku meksykańsko-amerykańskiego pochodzenia. Moce wszystkich bohaterów o ksywie Blue Beetle pochodzą od tajemniczego skarabeusza, który łączy się symbiotycznie z ciałem człowieka, zapewniając mu pancerz, pokaźny arsenał różnego rodzaju broni, a także skrzydła.

To właśnie Reyesa mieliśmy okazję poznać w popularnym serialu "Young Justice":

Oglądaj

Soto jest dość młodym reżyserem - zadebiutował w 2015 roku z filmem "La Granja", niezależną produkcją o Portoryko. Jego ostatnią produkcją jest "Charm City Kings", filmowa adaptacja dokumentu "12 O'Clock Boys", która opowiadał o gangu motocyklistów. Film zdobył nagrodę na festiwalu Sundance za najlepszą obsadę. Prawa do filmu zostały przejęte przez HBO Max z powodu pandemii, a film zadebiutował tam w maju 2020 roku.

Niestety, na razie nie znamy obsady, ani daty premiery filmu "Blue Beetle".