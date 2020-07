Powstanie film o tajemniczym morderstwie, które zainspirowało fabułę "Twin Peaks"

"Miasteczko Twin Peaks" to kultowy serial kryminalny, który już dawno wszedł do panteonu najważniejszych seriali w dziejach telewizji. Historia potwornej zbrodni w małym, sennym miasteczku zawładnęła umysłami widzów na całym świecie i po dziś dzień nie traci na popularności. Nie wszyscy wiedzą jednak, że kanwą dla powstania serialowej fabuły było autentyczne morderstwo, którego dokonano przeszło 100 lat temu. Teraz będziecie mieli szansę poznać kulisy tej historii za sprawą książki i filmu dokumentalnego.

"Twin Peaks" - film o morderstwie, które zainspirowało twórcę serialu

Mark Frost to, obok Davida Lyncha, współtwórca kultowego serialu. Scenarzysta wyznał niegdyś, że olbrzymi wkład w powstanie "Twin Peaks" miała jego babcia, który zwykła opowiadać mu makabryczną historię morderstwa, którego ofiarą padła piękna 20-letnia dziewczyna. Hazel Irene Drew została brutalnie zamordowana 7 lipca 1908 roku w okolicach jeziora Sand Lake w stanie Nowy Jork, a okoliczności zbrodni nigdy do końca nie wyjaśniono.

W 2021 roku sprawa Drew zyska większy rozgłos. Ukaże się bowiem książka, a następnie film dokumentalny poświęcone sprawie. "Blonde, Beautiful, and Dead: The Murder Mystery That Inspired Twin Peaks" autorstwa Davida Bushmana i Marka Givena opowie nie tylko o tajemniczej zbrodni, której ofiarą padła Hazel, ale także o dusznym, pełnym zepsucia miasteczku, w którym doszło do mordu. Mark Frost przyznał, że ta mieścina miała ogromny wpływ na to, jak w serialu przedstawiono tytułowe Twin Peaks. Za powstanie filmu odpowie z kolei Benjamin Alfonsi. Dokładne daty premier obu projektów nie zostały jeszcze ujawnione.