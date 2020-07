Powstanie horror o branży urody i medycyny estetycznej. Znamy pierwsze szczegóły

Medycyna estetyczna to w ostatnich latach niezwykle kontrowersyjny i głośny temat. Nic zatem dziwnego, że któryś z filmowców postanowił wziąć na warsztat meandry branży urodowej.

"Shell" - horror o branży urody i medycyny estetycznej

Na obecną chwilę poznaliśmy tylko podstawowe informacje o filmie. Projekt powstanie na zamówienie serwisu HBO Max i otrzymał tytuł "Shell". Ten komedio-horror ma być satyrą na branżę urody i medycyny estetycznej. Konkretniejsze szczegóły fabularne owiane są tajemnicą.

Za kamerą stanie Max Minghella - aktor i aspirujący reżyser. Będzie to dopiero drugi film w jego karierze (pierwszy był "Teen Spirit"). Jako aktora możecie go kojarzyć choćby z "Opowieści podręcznej" czy "The Social Network". Scenariusz napisze Jack Stanley, który uprzednio pracował m.in. przy "Czarnej liście".