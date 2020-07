Powstanie kolejny reboot "Wojowniczych Żółwi Ninja". Za film odpowie Seth Rogen

Wygląda na to, że historia o zmutowanych gadach, które posługują się wschodnimi sztukami walki w batalii z wielobarwnymi złoczyńcami, jest tak samo długowieczna jak zwierzęta, z których wyewoluowały główni bohaterowie. Już niebawem powstanie kolejna wersja "Wojowniczych Żółwi Ninja". Co wiemy o filmie?

"Wojownicze Żółwie Ninja" - nadchodzi nowy reboot

Jak donosi Deadline, sieć telewizyjna Nickelodeon planuje kolejny reboot słynnej serii. Szefowie telewizji uznali, że nowe pokolenie zasługuje na odświeżone wcielenia Leonardo, Michael Angelo, Donatello i Raphaela. Produkcja ma być pełnometrażowym filmem, ale tym razem twórcy oszczędzą widzom aktorskiej wersji "Wojowniczych Żółwi Ninja". Nadchodzący tytuł będzie więc animacją stworzoną za pomocą efektów CGI.

Aby dokonać swojego celu Nickelodeon Animation Studio w partnerstwie z Ramsey Naito, połączą siły z Point Grey Pictures - przedsiębiorstwem produkcyjnym założonym przez Setha Rogena i Evana Goldberga. Rogen, Goldberg i James Weaver zajmą się produkcją filmu. Reżyserem został natomiast Jeff Rowe znany z takich tytułów jak "Wodogrzmoty Małe" czy nadchodząca animacja Sony Pictures "Connected". Za scenariusz odpowie Brendan O’Brien ("Sąsiedzi 2", "Randka na weselu"). Globalną dystrybucją nowych "Żółwi Ninja" zajmie się natomiast Paramount.

To kolejna adaptacja komiksu z 1984 roku autorstwa Kevina Eastmana i Petera Lairda w historii kina. Nie ma się jednak co dziwić, bo marka jest obecnie warta 1,15 miliarda dolarów, więc produkcja filmu na pewno się zwróci. Od lat 90. powstało sześć filmów pełnometrażowych w ramach różnych serii. Dwie ostatnie części stworzone przez Paramount i Platinum Dunes Michaela Baya ukazały się w 2014 i 2016 roku. Łącznie zarobiły 730,6 milionów dolarów. Ostatnie pełnometrażowe animowane podejście do tematu miało miejsce w 2007 roku. Film "Wojownicze Żółwie Ninja" stworzony przez Warner Bros. zarobił 96 milionów dolarów.

Brian Robbins - jeden z szefów ViacomCBS, do których należy Nickelodeon, skomentował przyszłą współpracę z Point Grey Pictures.

" Geniusz humoru i akcji Setha, Evana i Jamesa już jest integralną częścią "Wojowniczych Żółwi Ninja" i sprawi, że marka wejdzie na nowy poziom jej odświeżenia. Czekam z niecierpliwością na to, co zrobią i wiem, że Ramsey Naito i jej zespół są podekscytowani, by wziąć pod swoje skrzydła Nick Animation Studio i zabrać je w nowym kierunku - pierwszego w jego historii animowanego filmu kinowego. "

Na razie nie zdradzono pozostałych szczegółów na temat filmu. Fani "Wojowniczych Żółwi Ninja" muszą się więc uzbroić w cierpliwość mistrza Splintera.

