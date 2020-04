Powstanie kontynuacja "Łowcy Czarownic"? Vin Diesel wypowiedział się w tej kwestii

"Łowca Czarownic" to film fantasy z 2015 roku, którego główną gwiazdą był Vin Diesel. Aktor dwukrotnie już zasugerował, że druga odsłona przygód Kauldera ujrzy światło dzienne. Co wiemy o ewentualnej kontynuacji filmu?

"Łowca Czarownic" - powstanie 2. część?

Pod koniec marca 2020 roku Vin Diesel promował najnowszy film ze swoim udziałem - "Bloodshot". Aktor zaskoczył wówczas wszystkich twierdząc, że rozpoczęto prace nad 2. częścią "Łowcy Czarownic".

" To zabawne, że wspomniałeś o "Łowcy czarownic", bo spotykam się z Lionsgate, którzy aktywnie pracują nad kontynuacją. "

Po tym wyznaniu nastała cisza. Aż do wczoraj, kiedy to na instagramowym profilu Diesela pojawił się enigmatyczny wpis. Aktor opublikował zdjęcie przedstawiające głównego bohatera "Łowcy Czarownic", podpisując je:

" W tym czasie powstaną jedne z najlepszych scenariuszy... "

Czyżby pandemia koronawirusa miała przyspieszyć prace nad "Łowcą Czarownic 2"? Na to wygląda. Zaznaczamy jednak, że na obecną chwilę są to wyłącznie zapewnienia aktora. Studio Lionsgate nie skomentowało sprawy, ani nie wydało żadnego oświadczenia w tej sprawie. Podjęcie decyzji o kontynuacji filmu jest dość zaskakujące, zważywszy na to, że został on zmiażdżony zarówno przez widzów, jak i krytyków.

