Powstanie nowa wersja kultowego horroru "Hellraiser". Co wiemy o filmie?

"Hellraiser" to kultowy film grozy z 1987 roku, który w naszym kraju ukazał się pod tytułem "Hellraiser: Wysłannik piekieł". Jak podają zagraniczne media, Cenobici poszli w ślady reszty "slasherowej ekipy" i powrócą do nas w nowej wersji. Co wiemy o reboocie?

"Hellraiser" - horror doczeka się nowej wersji

Jak podaje The Hollywood Reporter, firma Spy Glass Media wyznaczyła ludzi, których zadaniem będzie powołanie do życia nowej wersji "Hellraisera". Padło na twórców tegorocznego "The Night House", który zadebiutował na festiwalu filmowym Sundance. Reżyserem filmu został zatem David Bruckner, scenariusz zaś wyjdzie spod pióra Bena Collinsa i Luke'a Piotrowskiego. Nad całością czuwać ma David Goyer.

Pozostałe szczegóły produkcji nie są znane. Wiemy jedynie, że reboot "Hellraisera" ma być ewolucją serii, szanującą jednak oryginał. Pierwszy film z serii (było ich łącznie dziesięć) odbił się szerokim echem i wszedł do panteonu kultowych dzieł kina grozy. Dziś Pinhead stawiany jest w jednym rzędzie z legendami, takimi jak Freddy Krueger, Michael Myers i Jason Voorhees.

