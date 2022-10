Powstanie kolejny nowy film o Tarzanie - ten ma być "uwspółcześnieniem" znanej postaci

Sony Pictures zakupiło filmowe prawa do postaci Tarzana za pośrednictwem umowy z zarządcami majątku pisarza Edgara Rice'a Burroughsa. Co wiemy na temat filmu?

Tarzan doczeka się "uwspółcześnienia"

Jak podaje Deadline, w produkcji jest nowy film o Tarzanie. Tym razem zajmie się nim studio Sony, które niedawno zakupiło prawa do postaci od zarządców majątku pisarza Edgara Rice'a Burroughsa - ten stworzył postać w 1912 roku.

Niestety - na razie o projekcie nie wiemy właściwie nic. Deadline wyjaśnił, że nowy "Tarzan" jest w "najwcześniejszym stadium tworzenia" i nie ma reżysera, scenarzysty, ani nawet producenta. Potwierdzono natomiast, że Sony chce całkowicie "zmodernizować" i "uwspółcześnić" postać chłopa z dżungli.

Jak pewnie doskonale wiecie, Tarzan był synem angielskich szlachciców, który został wychowany przez małpy w afrykańskiej dżungli. Jego pierwszy kontakt z zachodnią kulturą odbył się dopiero, kiedy odkryli go inni podróżnicy, a on sam był już dorosłym "królem małp".

Jego przygody z wielkim ekranem są tak stare jak samo Hollywood. Pierwszy film z Tarzanem w roli głównej pojawił się w kinach w 1918 roku. Od tamtego czasu powstała niezliczona ilość projektów związanych z postacią, z których dwa ostatnie to animowany film Disneya z przełomu wieków oraz wydany w 2016 roku "The Legend of Tarzan".

W tym drugim rolę główną zagrał Alexander Skarsgard, a produkcja zarobiła 350 milionów dolarów na całym świecie, co pokazuje, że opowieść nadal ma potencjał do zarabiania pieniędzy.