Poznaj sekciarski harem w nowej zapowiedzi horroru Małgorzaty Szumowskiej

Już niedługo zadebiutuje najnowsze dzieło nagradzanej polskiej twórczyni Małgorzaty Szumowskiej. Film "The Other Lamb" to mroczna opowieść o sekcie mieszkającej z dala od cywilizacji. W sieci pojawił się nowy zwiastun filmu.

"The Other Lamb" - nowy zwiastun filmu Małgorzaty Szumowskiej

Reżyserka takich filmów, jak "W imię...", "Sponsoring", "Body/Ciało" i "Twarz" weszła w międzynarodową współpracę, by powołać do życia "The Other Lamb". Produkcja na pograniczu horroru i dramatu pokazuje kult, prowadzony przez charyzmatycznego lidera znanego tylko jako Pasterz. Mężczyzna skupił wokół siebie grupę młodych kobiet, które pełnią funkcję jego uczennic i "żon". Sekta żyje z dala od świata w osadzie rodem sprzed stuleci. Nowy zwiastun przybliża jej charakter.

Zapowiedź przez cały czas trzyma w napięciu. Trailer nie zdradza zbyt wiele na temat fabuły, ale wiadomo, że wydarzy się coś, co na zawsze odmieni życie głównych bohaterów. W rolach głównych wystąpili Raffey Cassidy ("Vox Lux", "Zabicie świętego jelenia"), Michiel Huisman ("Zaproszenie", "Gra o tron") oraz Denise Gough ("Colette").

"The Other Lamb" - kiedy premiera?

Autorką scenariusza do filmu jest Catherine S. McMullen. Za produkcją "The Other Lamb" stoją twórcy "Wolnego strzelca" i "Whiplash". Światowa premiera filmu odbyła się we wrześniu 2019 roku. Na razie poznaliśmy jedynie datę amerykańskiego debiutu, wyznaczonego na 3 kwietnia 2020 roku. Film miał trafić na platformy VOD i do wybranych kin. Na razie nie wiadomo, kiedy "The Other Lamb" zobaczymy w Polsce.

