Choć Candyman nie może pochwalić się sławą kalibru Michaela Myersa czy Freddy'ego Kruegera, w środowisku horroromaniaków jest postacią znaną i wręcz kultową. Jesteście ciekawi jaka historia stoi za tym złoczyńcą?

Poznajcie genezę Candymana - krótkometrażówka zapowiada nową wersję kultowego horroru

Choć Candyman cieszy się mniejszą popularnością niż reszta "slasherowej ekipy", nadrabia to głębią. To postać złożona, skomplikowana i wręcz tragiczna. Twórczyni najnowszej wersji kultowego horroru opublikowała w sieci krótkometrażowy film animowany przygotowany przez studio Manuel Cinema. Opowiada on genezę Candymana i stanowi niejako wprowadzenie do filmu, który zadebiutuje jeszcze w tym roku. Postać złoczyńcy reżyserka określiła słowami:

" "Candyman" stoi na przecięciu białej przemocy i czarnego bólu i opowiada o niechętnych męczennikach. O ludziach, którymi byli, o symbolach w które ich zamieniliśmy i o potworach, którymi - jak nam powtarzano - byli. "

Reżyserką nowej wersji "Candymana" jest Nia DaCosta, zaś rolę producenta pełni Jordan Peele - twórca fenomenalnych "Uciekaj!" i "To my". W obsadzie znaleźli się Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett oraz Colman Domingo. Premiera odbędzie się 25 września 2020 roku.