Poznaliśmy gwiazdy filmu o chrupkach Cheetos. Główną rolę zagra aktor z "Narcos"

Jak podaje portal Deadline, Jesse Garcia z "Narcos: Mexico" zagra twórcę Flamin' Hot Cheetos, Richarda Montaneza, natomiast Annie Gonzalez ("Gentefied") wcieli się w jego żonę, Judy Montanez.

Na temat projektu wypowiedziała się również sama Eva Longoria. Jak czytamy w oświadczeniu udostępnionym przez Deadline:

Moim największym priorytetem jest to, by opowiedzieć historię Richarda Montaneza w sposób autentyczny. Cieszę się, że w ten roli zagrają aktorzy meksykańsko-amerykańskiego pochodzenia. Jesse i Annie doskonale rozumieją naszą społeczność i są doskonali do opowiedzenia tej historii, która w gruncie rzeczy jest ważna dla naszej kultury.