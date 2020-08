Poznaliśmy listę 10 najlepiej zarabiających aktorów 2020 roku

Serwis Forbes jak co roku przygotował zestawienie najlepiej zarabiających aktorów poprzednich 12 miesięcy. W okresie czerwiec 2019 - czerwiec 2020 pierwsze miejsce zajął oczywiście Dwayne Johnson. The Rock drugi rok z rzędu może się cieszyć z najwyższej pozycji na tej liście, z przychodami rzędu 87,5 miliona dolarów. W tym są nie tylko jego występy w filmach pokroju "Red Notice", czy "Jumanji: Następny poziom" (około 20 milionów dolarów za każdy z nich), ale też za linię ubrań sportowych przygotowanych dla Under Armour.

Oto 10 najlepiej zarabiających aktorów ostatniego roku

Tuż za Johnsonem uplasował się Ryan Reynolds z wynikiem 71,5 miliona. Za film "Red Notice" (w którym obok Johnsona i Reynoldsa wystąpi też Gal Gadot) dostał 20 milionów dolarów, co jest podobną stawką, którą otrzymał też za kolejną produkcję Netfliksa o tytule "Six Underground". W planach jest też 3. film dla platformy streamingowej z Reynoldsem w roli głównej, który przyniesie mu kolejne miliony dolarów.

Podium zamyka kolejny ulubieniec Netfliksa, Mark Wahlberg, który w ostatnim roku przytulił 58 milionów dolarów. Sporą częścią jego przychodów była komedia akcji Netfliksa "Spenser Confidential", ale wystąpił też w dokumentach "McMillions" oraz "Wahl Street".

Ben Affleck i Vin Diesel zamykają pierwszą piątkę z wynikami kolejno 55 milionów i 54 miliony dolarów. Z niespodziewanych nazwisk na liście znajdziemy bollywoodzkiego gwiazdora Akshaya Kumara, a także twórcę musicalu "Hamilton", Lina-Maunela Mirandę.

Tak prezentuje się cała lista: