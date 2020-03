Poznaliśmy listę gier, które według fanów najbardziej zasługują na filmowe adaptacje

Dziennikarze z The Hollywood Reporter i analitycy z Morning Consult przygotowali ankietę, w której uczestnicy mieli wybrać postaci z gier lub same produkcje najbardziej zasługujące na filmowe adaptacje. Na liście znalazły się absolutne klasyki pokroju "Super Mario Bros" i "Pac-Man", ale także nowe przeboje, takie jak "Red Dead Redemption", "Grand Theft Auto", czy "Fortnite". I tak wyniki są bardzo zaskakujące.

Gry, które najbardziej zasługują na filmowe adaptacje

Łącznie przepytano 2200 osób dorosłych w USA na przestrzeni 21-23 lutego 2020 roku. Na pierwszym miejscu znalazł się... "Super Mario Bros". Produkcja zasługuje na kolejną adaptację według 44% ankietowanych. Na drugim miejscu znalazły się ex aequo "Pac-Man" i "Mario Kart". I o ile produkcja z sympatycznymi włoskimi hydraulikami wydaje się być całkowicie rozsądną propozycją, o tyle film o żółtym duszku wydaje się być dość trudny do efektownego zrealizowania.

Na kolejnych miejscach znalazły się bardziej "filmowe" pozycje - na piątym miejscu jest "Grand Theft Auto", szóste miejsce zajęło "Call of Duty", a dalej znajdziemy m.in. "Legend of Zelda", "The Elder Scrolls", a także wspomniane wcześniej "Red Dead Redemption". Zaskakujący jest brak takich pozycji, jak "The Last of Us", "God of War", "Diablo", "Overwatch", "Metal Gear Solid", czy "Fallout".

Przypominamy, że w produkcji są już takie filmy, jak "Uncharted" z Tomem Hollandem, Markiem Wahlbergiem oraz Antonio Banderasem. Niedawno ogłoszono również powstanie produkcji "Borderlands", której reżyserem jest Eli Roth.