Poznaliśmy najseksowniejszego mężczyznę na świecie. To kolejny gwiazdor Marvela

Chris Evans jest najseksowniejszym mężczyzną na świecie. To oczywiście decyzja magazynu People, który przyznaje swoje "statuetki" od kilkunastu lat. Aktor jest obecnie trzecim z rzędu gwiazdorem Marvela, który dostąpił tego zaszczytu - wcześniej tytuł otrzymali Paul Rudd (2021) oraz Michael B. Jordan (2020). W poprzednich latach nagrodę zdobywali natomiast m.in. Ryan Reynolds, Hugh Jackman, czy gwiazdor k-popowej grupy BTS, Jungkook.

Gwiazdor Marvela przy okazji porozmawiał z magazynem People na temat tego zaszczytu oraz swojej kariery. Jak sam opowiedział:

Ta cała sprawa jest niezbyt komfortowa. To pewna forma przechwałek. To dobry powód do tego, żeby się nad kimś znęcać. Prosta droga dla wszelkich szyderców.