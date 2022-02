Poznaliśmy nominowanych do Złotych Malin 2022. Netflix prowadzi i tym razem zabrakło polskich filmów

W sieci pojawiły się oficjalne nominacje do najpopularniejszych antynagród na świecie - mowa oczywiście o Złotych Malinach. Na pierwszym miejscu znajdziemy film "Diana The Musical" z 9 nominacjami. Jakie produkcje mu towarzyszą?

Złote Maliny 2022 - oto lista nominowanych do "nagród"

W przeddzień ogłoszenia nominacji do Oscarów, w sieci pojawiła się lista nominowanych do najpopularniejszych antynagród w świecie filmu, czyli Złotych Malin. Te kompletnie nieprestiżowe statuetki są rozdawane od kilku dekad. W tym roku największe szanse na zabranie do domu Malin ma film "Diana: The Musical", który doczekał się 9 nominacji - w tym dla Najgorszego Filmu.

Dalej po 5 nominacji mają produkcje "Kobieta w oknie", a także "Karen" czyli "thriller psychologiczny na podstawie znanego amerykańskiego stereotypu". Dalej na liście z 4 nominacjami jest natomiast "Kosmiczny mecz 2" z LeBronem Jamesem w roli głównej - ten przy okazji był też nominowany w kategorii Najgorszego Aktora.

Na liście nie zabrakło oczywiście dobrych aktorów, którzy z jakiegoś powodu zagrali słabe role - tak jest z m.in. Amy Adams, która została nominowana w obydwóch kategoriach aktorskich, Benem Affleckiem, czy Markiem Wahlbergiem. Plus Bruce Willis doczekał się własnej kategorii, która nosi nazwę "Najgorszy występ Bruce'a Willisa w filmie w 2021 roku".

Tak prezentuje się pełna lista nominowanych do Złotych Malin:

Najgorszy film

Diana the Musical (The Netflix Version)

Infinite

Karen

Space Jam: A New Legacy

The Woman in the Window

Najgorszy aktor:

Scott Eastwood / Dangerous

Roe Hartrampf (As Prince Charles) Diana the Musical

LeBron James / Space Jam: A New Legacy

Ben Platt / Dear Evan Hansen

Mark Wahlberg / Infinite

Najgorsza aktorka

Amy Adams / The Woman in the Window

Jeanna de Waal / Diana the Musical

Megan Fox / Midnight in the Switchgrass

Taryn Manning / Karen

Ruby Rose / Vanquish

Najgorsza aktorka drugoplanowa

Amy Adams / Dear Evan Hansen

Sophie Cookson / Infinite

Erin Davie (As Camilla) Diana the Musical

Judy Kaye (As BOTH Queen Elizabeth & Barbara Cartland) Diana the Musical

Taryn Manning / Every Last One of Them

Najgorszy aktor drugoplanowy

Ben Affleck / The Last Duel

Nick Cannon / The Misfits

Mel Gibson / Dangerous

Gareth Keegan

Jared Leto / House of Gucci

Najgorszy występ Bruce'a Willisa w 2021 roku

Bruce Willis / American Siege

Bruce Willis / Apex

Bruce Willis / Cosmic Sin

Bruce Willis / Deadlock

Bruce Willis / Fortress

Bruce Willis / Midnight in the Switchgrass

Bruce Willis / Out of Death

Bruce Willis / Survive the Game

Najgorszy duet ekranowy

Ktokolwiek z obsady i jakakolwiek piosenka / Diana the Musical

LeBron James i jakakolwiek postać z kreskówki / Space Jam: A New Legacy

Jared Leto i jego lateksowa twarz, głupie ubrania, czy absurdalny akcent / House of Gucci

Ben Platt i ktokolwiek inny / Dear Evan Hansen

Tom i Jerry / Tom & Jerry the Movie

Najgorszy remake albo spin-off

Karen (przypadkowe origin story Cruelli deVil)

Space Jam: A New Legacy

Tom & Jerry the Movie

Twist (rapowa wersja Olivera Twista)

The Woman in the Window (ściąga z Hitchocka)

Najgorsza reżyseria

Christopher Ashley / Diana the Musical

Stephen Chbosky / Dear Evan Hansen

"Coke" Daniels / Karen

Renny Harlin / The Misfits

Joe Wright / The Woman in the Window

Najgorszy scenariusz

Diana the Musical / Joe DiPietro i David Bryan

Karen / “Coke” Daniels

The Misfits / Kurt Wimmer i Robert Henny

Twist / John Wrathall & Sally Collett

The Woman in the Window / Tracy Letts

"Zwycięzców" (czy w sumie raczej przegranych) poznamy już 26 marca 2022 roku.