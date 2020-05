Poznaliśmy nową - już 5 - datę premiery "New Mutants". Kiedy ukaże się film?

Gdy ogłoszono, że "New Mutants" wejdzie na ekrany kin w kwietniu 2019 roku, wszyscy liczyli, że to już koniec odysei filmu Josha Boone'a. Niestety, w wyniku wybuchu pandemii koronawirusa, premiera została odwołana po raz czwarty. Z czasem pojawiły się pogłoski, jakoby studio Disney zrezygnowało z filmowej dystrybucji i "New Mutants" miałoby trafić prosto do serwisów VoD. Te przypuszczenia zdawał się potwierdzać Amazon, który rozpoczął przedsprzedaż na dostęp do cyfrowej wersji filmu. Zabieg ten okazał się (ponoć) pomyłką i produkcja ostatecznie trafi na ekrany kin. Tylko, kiedy?

"New Mutants" z nową datą premiery

Dla przypomnienia, "New Mutants" miał zadebiutować jeszcze w 2018 roku. Pierwsza data premiery wyznaczona została na 13 kwietnia 2018 roku. Później pojawiły się kolejno nowe daty - 22 lutego 2019, 2 sierpnia 2019 i 3 kwietnia 2020 roku. Niektórzy mogliby stwierdzić, że nad filmem wisi swoiste fatum. Twórcy się jednak nie poddają i wyznaczono kolejną, piątą już, datę premiery. Jeśli tym razem obejdzie się bez przeszkód, "New Mutants" zwita w kinach 28 sierpnia 2020 roku.

Reżyserem i autorem scenariusza jest Josh Boone, a w rolach głównych wystąpili: Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga i Blu Hunt.