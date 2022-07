Poznaliśmy reżysera i scenarzystę aktorskiej wersji "Lilo i Stitcha". Co jeszcze wiemy o filmie?

Znamy reżysera aktorskiej wersji Lilo i Stitcha. Kto opowie historyjkę o kosmicznym stworze na Hawajach?

Powiedzieć, że aktorska wersja "Lilo i Stitcha" długo się marynowała, to jak nie powiedzieć nic. Pierwsze doniesienia o produkcji pojawiły się już w 2018 roku. Wygląda jednak na to, że projekt powoli zaczyna nabierać kształtu, bo jak podaje Deadline, Disney znalazł reżysera, który ma nam opowiedzieć przygody hawajskiej dziewczynki i jej włochatego przyjaciela.

Projektem ma się zająć Dean Fleischer Camp, który znany jest z reżyserii filmów z serii "Marcel The Shell". Jego ostatni projekt "Marcel The Shell With Shoes On" zdobył mocny poklask wśród krytyków i to chyba przekonało Disneya do zatrudnienia go przy "Lilo i Stitchu".

Deadline podał również, że firma negocjuje z Chrisem Kekaniokalanim Brightem, który ma napisać scenariusz produkcji na bazie popularnej bajki. Producentami są Dan Lin i Jonathan Eirich. Nadal nie wiemy natomiast, czy produkcja jest tworzona z myślą o premierze kinowej, hybrydowej, czy też trafi od razu na Disney+.

Tak jak wspomnieliśmy, aktorski film "Lilo i Stitch" był tworzony od 2018 roku, chociaż Disney nie podawał żadnych konkretnych informacji. Przez jakiś czas plotkowało się, że film ma zrealizować Jon M. Chu, który ma na koncie "Bajecznie bogatych Azjatów" i "In The Heights", ale jak widzimy coś nie wyszło i to Fleischer Camp opowie nam bajkę o Lilo i Stitchu.

Oryginalny film zadebiutował w kinach w 2002 roku i opowiadał nam historię samotnej dziewczynki Lilo, która pewnego dnia zamarzyła o tym, by spotkać na swojej drodze prawdziwego przyjaciela. Los zadziałał pokrętnie i zesłał jej Stitcha - włochatego stworka, którego pierwotnie dzieciak uznaje za dziwnie wyglądającego psa. Stich, który początkowo traktował dom i relację z Lilo jako kryjówkę przed wysłanymi za nim Jumbą (jego twórcą) i agentem Plikleyem, odnajduje jednak coś, czego nigdy wcześniej nie miał - ohanę.

Na razie data premiery "Lilo i Stitcha" nie jest znana.