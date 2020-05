Poznaliśmy twórców nowej wersji "Człowieka z blizną". Ekipa robi wrażenie!

"Człowiek z blizną" z Alem Pacino w roli głównej to nie tylko jedno z najbardziej uznanych dzieł kina gangsterskiego, ale przede wszystkim jeden z najbardziej kultowych filmów w dziejach kinematografii. Teraz historia emigranta podążającego przestępczą ścieżką doczeka się kolejnej wersji. Za sterami staną znane hollywoodzkie nazwiska.

"Człowiek z blizną" - znamy twórców nowej wersji filmu

Pomysł na realizację nowego "Człowieka z blizną" pojawił się jeszcze w 2011 roku. Na przestrzeni lat z projektem związani byli David Ayer ("Szybcy i wściekli", "Suicide Squad"), David Yates (seria "Harry Potter"), Pablo Larraín ("Jackie") i Antoine Fuqua ("Do utraty sił"). Teraz, jak donosi portal Deadline, film ostatecznie powstanie, a za reżyserię odpowie Luca Guadagnino, który dał światu między innymi "Tamte dni, tamte noce" i nową odsłonę horroru "Suspiria".

Scenariusz napisali bracia Coen, opierając się na jego poprzedniej wersji. Na obecną chwilę nie ogłoszono wyborów castingowych, ani ewentualnej daty premiery. Luca Guadagnino pracuje obecnie nad postprodukcją serialu HBO "We Are Who We Are", a czeka go jeszcze praca przy realizacji sequela "Tamtych dni, tamtych nocy" i remake'u "Władcy much".

Przypominamy, że będzie to już trzecia wersja "Człowieka z blizną". Pierwszy film ukazał się w 1932 roku i przedstawiał historię włoskiego emigranta, który na swój własny (przestępczy) sposób realizował amerykański sen na ulicach Chicago. Jednak to druga odsłona tej historii zyskała prawdziwy rozgłos. Obraz Briana De Palmy z 1983 roku traktował już o ambitnym Kubańczyku, który siał zamęt w Miami. Najnowsza wersja również wprowadzi zmiany i przeniesie nas do Los Angeles.