Poznaliśmy tytuł 3. części "Spider-Mana"? Pojawiły się ciekawe przecieki

Tytuły dotychczasowych filmów o Spider-Manie spod szyldu Marvel Studios wpisywały się w podobny schemat - wszystkie zawierały słowo "home" ("Homecoming" i "Far From Home"). Czy tradycja zostanie zachowana w trzeciej odsłonie? Na to wskazuje najnowszy przeciek.

"Spider-Man" - tytuł 3. części ujawniony?

Jak donosi portal Murphy's Universe, strony Esquire i Maxim opublikowały listę filmowych zapowiedzi, na których znalazła się trzecia część przygód Petera Parkera z Tomem Hollandem w roli głównej. Co jednak najciekawsze, w obu przypadkach film zawierał podtytuł "Homesick", co w wolnym tłumaczeniu oznacza "Tęskniący za domem".

Rzeczony tytuł doskonale wpisywałby się w dotychczasową konwencję, a co więcej - prawdopodobnie pasowałby do fabuły filmu. W scenie po napisach "Far From Home" tożsamość Spider-Mana została publicznie ujawniona, a sam bohater obarczony został odpowiedzialnością za zbrodnie Mysterio. Można się zatem spodziewać, że Pajączek, jako zbieg, będzie musiał żyć w ukryciu i faktycznie będzie tęsknił za domem.

Czy jest to faktyczny przeciek, czy jedynie pogłoska lub wymysł ww. serwisów? Tego obecnie nie wiemy, gdyż włodarze Marvel Studios nie odnieśli się jeszcze do zaistniałej sytuacji.

3. część "Spider-Mana" ma się ukazać 17 grudnia 2021 roku. Zdjęcia ruszą już w okolicach września i potrwać mają do lutego 2021 roku. W rolach głównych powrócą Tom Holland i Zendaya, a J.K. Simmons ponownie wcieli się w JJ Jamesona.