Prace nad "Ant-Manem 3" ruszą wcześniej, niż przypuszczano. Kiedy zobaczymy nowy film?

Marvel Studios wciąż nie zdradziło daty premiery "Ant-Mana 3", chociaż swoje daty debiutu otrzymały odległe filmy pokroju "Thora: Love and Thunder". Wygląda jednak na to, że kolejne przygody Scotta Langa i Hope Van Dyne nie są aż tak odległe, niż mogłoby się wydawać. Cóż, niedawno nawet Michael Douglas stwierdził, że niedługo pojawią się nowe, "duże" informacje na temat przyszłości człowieka-mrówki.

Ant-Man 3 - produkcja ruszy już latem 2021 roku?

Jak podaje portal comicbookmovie.com, scenariusz do filmu przygotuje Jeff Loveness, który tworzył skrypty do m.in. "Ricka i Morty'ego". Inne doniesienia ze strony Murphy's Multiverse głoszą natomiast, że produkcja filmu ma ruszyć w czerwcu 2021 roku w Atlancie. To natomiast oznaczałoby, że "Ant-Man 3" mógłby zadebiutować na początku 2023 roku, czyli niedługo po wspomnianym "Thorze: Love and Thunder".

Tajemnicą okryta jest za to warstwa fabularna filmu - spekuluje się, że Cassie Lang stanie się teraz młodą bohaterką o pseudonimie Stature lub Stinger. Wszystko przez to, że widzieliśmy jej doroślejszą wersję pod koniec "Avengers: Endgame". Plotkuje się również o tym, że głównym przeciwnikiem rodziny Langów ma być jeden z popularniejszych złoczyńców Marvela, M.O.D.O.K.

Biorąc pod uwagę plotki, że Marvel zrezygnował z udziału w Comic-Conie w wersji domowej, to zanim poznamy poważniejsze szczegóły nt. "Ant-Mana 3" może minąć jeszcze sporo czasu. Jesteśmy jednak pewni, że po wydarzeniach z "Endgame", kiedy Scott Lang pomógł uratować wszechświat, to jego bohater stanie się ważniejszą postacią w MCU. Ciekawe, jak reżyser Payton Reed wykorzysta ten potencjał.