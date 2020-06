Prank rodem z horroru zdobył popularność na TikToku. Zobaczcie "przerażające" wideo

Przejeżdżacie na pick-upie przez las i nagle widzicie postać przebraną za Jasona z "Piątku trzynastego", biegnącego w waszą stronę. Co robicie? Uciekacie jak najdalej się tylko da? A może nagrywacie całą sytuację, żeby mieć później dowody na to, że byliście napastowani przez uzbrojonego mężczyznę? Pewien użytkownik internetu wybrał opcję numer dwa, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni.

Przerażający prank się kompletnie nie udał. Zobaczcie kompromitujące nagranie

Zarejestrował bowiem jeden z najgorszych pranków w historii pranków. Sam gatunek "komediowy" jest po prostu słaby, więc nie musiał się specjalnie starać - wystarczyło kompletnie sknocić ten żarcik i od razu stał się akceptowalny. Użytkownik TikToka o pseudonimie tickle_me_timbers udostępnił w sieci takie oto wideo:

Najśmieszniejszym elementem tego wideo jest podpis na Twitterze, czyli "Zwiastun nowego Piątku trzynastego wygląda naprawdę słabo". Sami lepiej byśmy tego nie ujęli i podpisujemy się pod tymi słowami wszystkimi rękami i nogami, które mamy.

