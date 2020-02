Głośny rozwód gwiazd kina nie traci na popularności. Publiczne przepychanki i wzajemne zarzuty o stosowanie przemocy to wciąż chleb powszedni dla Johnny'ego Deppa i Amber Heard. Światło dzienne ujrzały ostatnio kompromitujące nagranie, w których słyszymy jak kobieta przyznaje się do agresji i rękoczynów wobec męża. Prawnicy obu stron zabrali głos w sprawie.

Prawnicy Johnny'ego Deppa i Amber Heard skomentowali nagrania, w których aktorka przyznaje się do agresji

Johnny Depp i Amber Heard byli małżeństwem przez dwa lata. Ich na pozór idealny związek zakończył się interwencją policji i oskarżeniami o przemoc. Co ciekawe, oboje zaczęli obwiniać się wzajemnie. Wpierw to gwiazda "Aquamana" zarzuciła Deppowi, że bił ją i maltretował. Ten w odpowiedzi oskarżył ją o mistyfikację i przemoc. Najnowsze doniesienia, w postaci nagrań audio, zdają się potwierdzać jego wersję. Co na to prawnicy?

Adam Waldman, reprezentujący Johnny'ego Deppa, odniósł się bezpośrednio do nagrań słowami:

" Pierwsza z taśm obnażyła rozmowę, którą kojarzyć powinna każda ofiara przemocy. Ujawniła ona, że Pani Heard stosowała wobec Pana Deppa regularną przemoc, a następnie dopuściła się nadużyć, by to zatuszować. Pani Heard zdradziła też powód swojego zachowania: Pan Depp chciał, by się rozstali, w celu uniknięcia kolejnych ataków. "

Prawniczka Amber Heard, Roberta Kaplan, w najmniejszym stopniu nie odniosła się do rzeczonych nagrań. Zamiast tego stwierdziła:

" To, że kobieta walczy i potrafi odpowiedzieć na ataki nie oznacza, że nie padła ofiarą przemocy domowej. To mit, który przedstawia Pan Depp, że skoro Pani Heard go spoliczkowała, oznacza to, że sama nie może być ofiarą. To nieprawda. "

Sami zainteresowani nie skomentowali sprawy. Magazyn Daily Mail, który przekazał do opinii publicznej wspomniane nagrania, zapewnia, że posiada ich więcej. Pozostaje tylko czekać na rozwój sytuacji.

