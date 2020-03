Premiera "Black Widow" odwołana z powodu koronawirusa. Co dalej z nowym filmem Marvela?

Pandemia koronawirusa odbije się wielkim piętnem na branży filmowej. Kinomani już odczuwają na własnej skórze skutki kwarantanny, która ma na celu ograniczenie zachorowań na COVID-19. Premiery wielu wyczekiwanych filmów zostały przełożone na inne terminy. Do długiej listy opóźnionych produkcji dołączyła "Black Widow" - najnowsza propozycja od Marvel Studios.

"Black Widow" - koronawirus przesunął premierę filmu

Jak podaje Variety, twórcy filmu ze Scarlett Johansson w roli tytułowej postanowili w końcu podjąć nieuniknioną decyzję i ogłosili światu, że produkcja nie trafi do kin 1 maja 2020 roku, jak pierwotnie planowano.

Tuż po dotarciu koronawirusa do Europy i USA, przedstawiciele Disneya twardo twierdzili, że nie ma mowy o opóźnieniu premiery "Black Widow". Decyzja została jednak z czasem zmieniona i solowy film o członkini Avengers dołączył do takich filmów Disneya jak "Mulan", czy "New Mutants". Pandemia COVID-19 odbiła się nie tylko na filmach ukończonych, ale również na powstających produkcjach, takich jak "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", "The Last Duel", "Nightmare Alley", "Peter Pan & Wendy", "Shrunk", "Loki" czy "WandaVision".

Na razie nie zdradzono, kiedy zobaczymy "Black Widow". Na "Szybkich i wściekłych 9", którzy mieli trafić do kin również w maju 2020, fani będą musieli czekać prawie rok. Czy z "Black Widow" będzie podobnie? Istnieje też szansa, że twórcy zdecydują się na inny krok - premiera odbędzie się za pośrednictwem platformy streamingowej Disney+. Ucierpią na tym jednak kraje takie jak Polska, w których serwis wciąż nie jest dostępny. Zmiana daty premiery prawdopodobnie wpłynie również na debiut drugiego planowanego na ten rok filmu Marvel Studios - "Eternals".

"Black Widow" - obsada filmu

Fabuła filmu rozegra się pomiędzy wydarzeniami ukazanymi w "Civil War" i "Infinity War". Zobaczymy solowe przygody tytułowej bohaterki oraz poznamy jej przeszłość i rosyjskich kompanów z dawnych lat. W produkcji reżyserowanej przez Cate Shortland oprócz Johansson wystąpili Florence Pugh, David Harbour, O-T Fagbenle oraz Rachel Weisz.

