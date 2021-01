Data premiery "Cichego miejsca 2" ZNOWU opóźniona. Kiedy zobaczymy kontynuację horroru?

Ciche miejsce 2 znowu opóźnione. Kiedy zobaczymy horror?

Paramount Pictures postanowił znowu opóźnić premierę "Cichego miejsca 2". Film miał pierwotnie zadebiutować w kinach 18 marca 2020 roku, ale ze względu na wybuch pandemii COVID-19, studio postanowiło przenieść datę premiery produkcji na wrzesień. Potem był to kwiecień 2021 roku, a obecnie debiut filmu przeniesiono ponownie - padło na jesień, a konkretnie 17 września 2021 roku.

Z drugiej strony przywiązanie Paramount do pokazania "Cichego miejsca 2" w kinach powinno być dobrym znakiem dla fanów oryginału. Oznacza to bowiem, że studio mocno wierzy w projekt i twierdzi, że najbardziej dochodowym ruchem będzie pokazanie produkcji na dużych ekranach, niż sprzedanie jej do dystrybucji w streamingu.

Jak czytamy w opisie produkcji:

W następstwie dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce w domu Abbottów, rodzina (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) musi stawić czoła temu, co dzieje się poza domem, temu, jak wygląda teraz świat. Wie, że kluczem do przetrwania jest cisza. Idąc w nieznane, Abbottowie szybko przekonają się, że tajemnicze stworzenia, które do ataku prowokuje dźwięk, to nie jedyne zagrożenie...

John Krasinski był gwiazdą i reżyserem pierwszego filmu. Stworzył również drugą część i chociaż nie pojawia się w "teraźniejszości", to produkcja ma pokazywać również sceny sprzed i w trakcie pierwszej inwazji kosmitów, co pozwoli mu na pojawianie się na ekranie.

W produkcji jest również spin-off serii, który wyreżyseruje Jeff Nichols. Szczegóły fabuły są nieznane, ale według raportów, scenariusz ma bazować na oryginalnym pomyśle Krasinskiego.