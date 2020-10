Premiera "Jurassic World 3" przesunięta o rok. Kiedy dokładnie zobaczymy film?

Kolejny blockbuster zalicza poważne opóźnienie przez COVID-19. Do długiej listy kinowych hitów przełożonych na późniejszy termin dołącza trzecia część serii "Jurassic World". Na nowy film o dinozaurach poczekamy rok dłużej.

"Jurassic World 3" - data premiery przesunięta o rok

Kopalniane gady to bardzo popularne zwierzęta. Od dawna rozpalają wyobraźnię setek ludzi na całym świecie. Nic więc dziwnego, że kiedy Steven Spielberg zdecydował się wyreżyserować adaptację książki "Park Jurajski", opowiadającej o dinozaurach przywróconych do życia przez naukowców, świat oszalał na punkcie filmu. Od tego czasu powstały cztery kolejne części cyklu. Dwie ostatnie to reaktywacja serii pod tytułem "Jurassic World".

W marcu 2020 roku ruszyły prace na planie nowego "Jurassic World". Niestety z powodu pandemii koronawirusa szybko zostały wstrzymane. Ekipa wróciła do pracy i zakończyła już zdjęcia, ale studio Universal podjęło decyzję, by film trafił do kin dopiero w roku 2022. Reżyser "Jurassic World: Dominion" - Colin Trevorrow, zamieścił na swoim Twitterze pierwszy oficjalny plakat filmu wraz z nową datą premiery.

" Przez ostatnie trzy miesiące pracowałem z niezwykłą obsadą i ekipą przy filmie, na którego światową premierę nie możemy się doczekać. Choć będziemy musieli trochę poczekać, to będzie naprawdę warto. Do tego czasu bądźmy zdrowi i opiekujmy się sobą nawzajem. "

Plakat, nie przez przypadek swoją formą nawiązuje do oryginalnego "Parku Jurajskiego". Tym razem oprócz bohaterów granych przez Chrisa Pratta i Bryce Dallas Howard zobaczymy gwiazdy oryginalnej serii. Powrócą bowiem Sam Neil, Laura Dern i Jeff Goldblum. Fani filmów o dinozaurach powinni być więc zadowoleni. Niestety muszą również uzbroić się w cierpliwość.

"Jurassic World: Dominion" - kiedy premiera?

Data na plakacie trzeciej części "Jurassic World" głosi, że film trafi do kin dopiero 10 czerwca 2022 roku. Obsuwa jest więc znaczna, ale sytuacja pandemiczna jest na tyle poważna, że nikogo nie powinna dziwić decyzja o przesunięciu premiery filmu. Universal nie jest jedynym studiem, które zdecydowało się na tego typu krok. Większość dużych wytwórni woli wstrzymać się z premierami do czasu, w którym koronawirus zostanie opanowany. Są jednak pozytywy tej sytuacji - twórcy "Jurassic World: Dominion" będą mieli sporo czasu na postprodukcję swojego najnowszego filmu.

