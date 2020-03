Premiera "New Mutants" odwołana po raz 4. Czy film ukaże się w kinach?

"New Mutants" to film superbohaterski, którego pierwszą zapowiedź ujrzeliśmy jeszcze w 2017 roku. Mimo to wciąż się nie ukazał. Kolejne zaplanowane premiery z różnych przyczyn się nie odbywały, a fani powoli tracili nadzieję. W końcu wydawało się, że film trafi ostatecznie na ekrany i miał się ukazać już za trzy tygodnie (3 kwietnia 2020 roku). Jedynak i tym razem nic z tego. Z powodu pandemii koronawirusa premiera została, po raz czwarty, przeniesiona. Pojawiły się również głosy, że film nie ukaże się w kinach wcale. Znaleziono bowiem inne wyjście.

"New Mutants" - premiera odwołana z powodu koronawirusa

Przesunięcie premiery "New Mutants" dla nikogo nie powinno być większym zaskoczeniem. Z powodu pandemii koronawirusa odwołano już inne wielkie premiery. Na ten moment podobny los spotkał:

Niestety, nowa data premiery "New Mutants" nie została wyznaczona. Co więcej, wytwórnia 20th Century Studios nie wydała jeszcze oświadczenia. Zgodnie ze spekulacjami fanów, ten stan rzeczy utrzymuje się nie bez powodu. Istnieje bowiem szansa, że studio, po tak wyboistej drodze, zdecyduje się na rezygnację z kinowej dystrybucji filmu, a "New Mutants" ukaże się na platformie streamingowej Hulu.

Lista przeniesionych lub odwołanych premier z pewnością się wydłuży. Do tej pory Marvel Studios milczy w kwestii zbliżającego się debiutu "Black Widow". Wydaje się jednak, że zmiana terminu jest już tylko formalnością.

