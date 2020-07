Premiera "Obecności 3" opóźniona! Jak długo poczekamy na nową odsłonę słynnego horroru?

"Obecność" to prężnie działające uniwersum grozy, które rokrocznie przyciąga przed ekrany tłumy horroromaniaków. Już za kilka miesięcy mieliśmy poznać dalsze perypetie Eda i Lorraine Warren, wraz z premierą "Obecności 3". Tak się niestety nie stanie i musimy uzbroić się w cierpliwość.

"Obecność 3" - data premiery opóźniona

Trzecia odsłona popularnego horroru będzie pierwszą posiadającą podtytuł - "Obecność: Na rozkaz diabła" (ang. "The devil made me do it"). Premierę filmu planowano na 11 września 2020 roku. Fani serii zacierali już ręce ze zniecierpliwienia. Niestety, w obliczu obecnej sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa, studio Warner Bros. podjęło decyzję o przeorganizowaniu kalendarza premier. W ten oto sposób premiera "Obecności 3" powędrowała aż do przyszłego roku. "Obecność: Na rozkaz diabła" ukaże się dopiero 4 czerwca 2021 roku.

Film ma zasadniczo różnić się od swoich poprzedników. Akcja rozegra się w 1981 roku i dotyczyć będzie rozprawy sądowej, która przeszła do historii jako pierwsza, w której linią obrony było opętanie przez siły nieczyste. Całość oparta została, rzecz jasna, na autentycznej historii, którą szczegółowo opisaliśmy wam w innym artykule.

Czekasz na 3. część "Obecności"? Tak, już nie mogę się doczekać! Owszem, ale bez nadmiernej ekscytacji... Nie, nie przekonała mnie ta seria

"Obecność: Na rozkaz diabła" będzie pierwszym filmem z głównego nurtu uniwersum, którego nie wyreżyseruje sam James Wan. Stołek reżyserski zajął bowiem Michael Chaves, który wcześniej pracował nad filmem "Topielisko. Klątwa la Llorony".