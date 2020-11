"Wonder Woman 1984" czeka wyjątkowa premiera. Warner Bros. podjął trudną decyzję

Nowy rozdział historii kinematografii pisze się na naszych oczach. "Wonder Woman 1984", jeden z największych kinowych pewniaków 2020 roku, trafi prosto na platformę streamingową HBO Max. Nie ominie jednak sal kinowych. Premiera filmu Patty Jenkins na wielkich ekranach odbędzie się tego samego dnia, co w internecie - 25 grudnia 2020 roku.

"Wonder Woman 1984" na HBO Max i w kinach

Wieść o odważnej decyzji Warner Bros. w sprawie premiery "Wonder Woman 1984" obiegła świat dosłownie 6 godzin temu (licząc od godziny 8:30 19 listopada 2020, kiedy powstaje ten artykuł). Informację tę potwierdziła zarówno wytwórnia filmowa, jak i reżyserka widowiska, Patty Jenkins. Zwiastun produkcji momentalnie pojawił się także na HBO Max, oczywiście opatrzony logotypem serwisu.

Jak widać, entuzjazm twórczyni filmów o Wonder Woman nie jest zbyt wielki, jednak zdaje się przyjmować tę decyzję z wyrozumiałością. Powody do autentycznej radości mają natomiast fani Gal Gadot w roli Cudownej Kobiety. A przynajmniej ci pochodzący ze Stanów Zjednoczonych. "Wonder Woman 1984" trafi bowiem na platformę HBO Max bez żadnych dodatkowych opłat dla subskrybentów. Po miesiącu film będzie nadal dostępny w formie VOD, a więc będzie można go odpłatnie wypożyczyć lub zakupić.

Nie trzeba chyba tłumaczyć, co stoi za taką decyzją studia. Trwająca od miesięcy pandemia koronawirusa wciąż nie pozwala na normalne wizyty w kinach, a produkcje czekające na swoje premiery od miesięcy nie mogą czekać w nieskończoność. Ann Sarnoff, dyrektor generalna WarnerMedia Studios (w których skład wchodzi Warner Bros. Pictures) skomentowała to w następujący sposób:

Próbując poruszać się w tych bezprecedensowych czasach, musimy być innowacyjni w popychaniu naszego biznesu do przodu, jednocześnie zaspokajając potrzeby naszych fanów. [Wonder Woman 1984] to jest niesamowity film, który naprawdę ożywa na wielkim ekranie i współpracując z naszymi partnerami, zapewnimy także tę opcję klientom z USA tam, gdzie kina są otwarte. Zdajemy sobie sprawę, że wielu widzów nie może jednak wrócić do kin w związku z pandemią, więc im także chcemy dać możliwość zobaczenia "Wonder Woman 1984" za pośrednictwem naszej platformy HBO Max.

Władze WarnerMedia dodają także, że decyzję o tym, gdzie obejrzeć film, pozostawiają fanom, gdyż to od nich cała sprawa się zaczyna i na nich kończy. Nie da się jednak ukryć, że udostępnienie tak pewnego kinowego hitu w internecie bez dodatkowych opłat, będzie wiązało się z olbrzymimi stratami w dystrybucji kinowej oraz stratami samych kin, które po miesiącach pandemii upadają, a w najlepszym wypadku ledwo wiążą koniec z końcem. Z drugiej strony, premierowy dostęp do hitu na miarę "Wonder Woman" na HBO Max z pewnością przyniesie platformie ogromne zyski z nowych subskrypcji zawieranych tylko po to, by obejrzeć Gal Gadot w akcji we własnym domu, na własnej kanapie, dokładnie w dniu premiery.

"Wonder Woman 1984" - kiedy premiera w Polsce?

Jak podają zagraniczne media, "Wonder Woman 1984" na międzynarodowy rynek trafi 9 dni wcześniej. W krajach, gdzie usługi HBO Max nie są dostępne, film będzie miał swoją premierę w kinach 16 grudnia 2020 roku. Istnieje więc ogromne prawdopodobieństwo, że właśnie wtedy odbędzie się polska premiera najnowszej produkcji o Wonder Woman. Kiedy tylko uzyskamy oficjalne potwierdzenie tej informacji, niezwłocznie damy Wam znać.