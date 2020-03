Premiera nowego "Bonda" opóźniona o ponad pół roku. Przyczyną jest koronawirus

Wygląda na to, że los znowu rzucił kłody pod nogi 25. części przygód Jamesa Bonda. Twórcy postanowili przesunąć premierę filmu pod (nomen omen) tytułem "Nie czas umierać" o siedem miesięcy. Powód? Koronawirus.

"Bond 25" - koronawirus powodem przesunięcia premiery filmu

Na oficjalnym Twitterze Agenta 007 pojawiła się przykra informacja dla wszystkich fanów jego trzymających w napięciu przygód - kolejna obsuwa premiery "No Time to Die".

" MGM, Universal i producenci Bonda Michael G. Wilson oraz Barbara Broccoli, ogłosili dziś, że po rozsądnym rozważeniu i po przejściu ewaluacji globalnego rynku filmowego presunąć datę premiery "Nie czas umierać" na listopad 2020 roku. "

To dość niefortunna informacja dla osób, które czekały na nowego "Bonda", tym bardziej, że to nie pierwszy raz, gdy przesunięto premierę "No Time to Die". Początkowo produkcja miała trafić do kin pod koniec 2019 roku, ale przeszkodziła w tym nagła zmiana reżysera.

Teraz na drodze do kin Bondowi stanął koronawirus, którego epidemia powoli rozprzestrzenia się po całym świecie. Twórcy doszli do wniosku, że nie ma sensu wypuszczać filmu do obiegu, jeśli widzowie nie przyjdą do kin z powodu obawy zarażeniem się wirusem COVID-19. Niewykluczone, że podobne zmiany będą dotyczyć innych blockbusterów, które miały zadebiutować w pierwszej połowie 2020 roku.

Czy przesunięcie premiery "No Time To Die" to dobra decyzja? Tak. Po co producenci mają tracić pieniądze, a widzowie denerwować się, że nie zobaczą filmu z obawy przed koronawirusem? Niby tak, ale dlaczego aż o siedem miesięcy? Nie. Nie dajmy się zwariować!

"Bond 25" - kiedy premiera?

Film miał trafić do kin na początku kwietnia 2020 roku. Premiera została jednak przesunięta na 12 listopada 2020 w Wielkiej Brytanii i 25 listopada tego samego roku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce "No Time To Die" zobaczymy prawdopodobnie tego samego dnia, co na Wyspach. W filmie Cary'ego Fukunagi po raz ostatni w tytułowej roli wystąpi Daniel Craig. W pozostałych rolach wystąpili Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen oraz Rami Malek, który wcieli się w nowego antagonistę.

Zobacz też: "Bond 25": gwiazda "Kapitan Marvel" będzie agentką 007