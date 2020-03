Premiery "Szybkich i wściekłych 9" i "Cichego miejsca 2" przeniesione z powodu koronawirusa

Najnowszy "James Bond" i "Mulan" byli zaledwie początkiem. Wytwórnie Universal Studios i Paramount Pictures podjęły właśnie decyzje o przełożeniu premier swoich dwóch superprodukcji, które miały się ukazać w ciągu najbliższych miesięcy. Kiedy zadebiutują "Szybcy i wściekli 9" i "Ciche miejsce 2"?

Mimo wcześniejszych zapewnień, Vin Diesel zmuszony został do ogłoszenia, że premiera 9. części "Szybkich i wściekłych" została przeniesiona. Film, na który czekały tłumy fanów na całym świecie, miał się ukazać 22 maja 2020 roku. Tak się jednak nie stanie. Wytwórnia Universal Studios postanowiła przenieść premierę filmu na 2 kwietnia 2021 roku.

W oświadczeniu opublikowanym przez Vina Diesela czytamy:

Drugą z przeniesionych premier jest debiut sequela "Cichego miejsca". Horror w reżyserii Johna Krasinskiego miał się ukazać już w przyszłym tygodniu, 22 maja 202 roku. Ostatecznie film trafi na ekrany kin w bliżej nieokreślonej przyszłości. Nowa data premiery nie została powiem podana.

O przeniesieniu daty premiery poinformował sam reżyser słowami:

"

Jedną z rzeczy, z których jestem najbardziej dumny, jest fakt, że określacie mój film mianem takiego, który musicie zobaczyć razem. Niestety, zmieniające się okoliczności i to, co dzieje się w otaczającym nas świecie, sprawiły, że nie jest to najlepszy czas, aby to robić. "