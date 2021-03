Premiery filmów Disneya znowu opóźnione. "Black Widow" trafi na Disney+

Pandemia koronawirusa nie odpuszcza, co powoduje kolejne opóźnienia w harmonogramach premier hollywoodzkich produkcji. Niektóre z nich trafią na kinowe ekrany z ponad roczną obsuwą. W związku z tym szefowie Marvel Studios zdecydowali się na przełomową decyzję.

Pandemia koronawirusa - kolejne opóźnienia premier filmowych hitów Disneya

Kiedy kilka miesięcy temu szefowie Warer Bros. wydali decyzję o jednoczesnym wypuszczaniu swoich nowości w kinach i na platformie streamingowej HBO Max pojawiło się wiele słów krytyki. Wygląda jednak na to, że w najbliższym czasie, właśnie tak będzie wyglądać rzeczywistość wielkich hollywoodzkich wytwórni filmowych.

Chociaż Disney wzbraniał się przed wypuszczaniem swoich największych tytułów w internecie, rzeczywistość zweryfikowała decyzje szefów korporacji i niebawem na Disney+ mogą zadebiutować długo wyczekiwane kinowe produkcje, pokroju nowych filmów Marvela. Na razie zapowiedziano, że szlaki przetrze "Black Widow". Jak podaje Deadline, Disney zdecydował się na kolejne opóźnienia i premiery na Disney+.

Największym zaskoczeniem jest ogłoszenie, że jednocześnie w kinach i na platformie streamingowej zadebiutuje solowa produkcja o losach Natashy Romanoff granej przez Scarlett Johansson. Fani MCU czekają już bardzo długo, a w ciągu minionego roku datę premiery "Black Widow" przekładano kilkukrotnie. Za każdym razem Kevin Feige mówił, że produkcja nie trafi na Disney+, zanim nie doczeka się pokazów kinowych. Sytuacja uległa jednak zmianie i film otrzyma jednoczesną premierę w kinach i na platformie Disneya.

Podobnie będzie również ze spin-offem "101 dalmatyńczyków", czyli produkcji zatytułowanej "Cruella" z Emmą Stone w roli tytułowej. Zaznaczono jednak, że oglądanie tych tytułów na platformie streamingowej będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami. Co ciekawe najnowszy film studia Pixar, czyli "Luca" podziel los "Co w duszy gra" i do amerykańskich kin nie trafi w ogóle. Animacja zadebiutuje od razu na Disney+. Pozostałe produkcje w harmonogramie Disneya, przynajmniej na razie, zaliczyły jedynie kolejne opóźnienia.

Filmy Disneya - lista wszystkich opóźnionych premier

Wśród tytułów, które po raz kolejny otrzymały nowe daty premier znalazły się między innymi produkcje Marvel Studios: "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" i "Eternals", komedia z Ryanem Reynoldsem "Free Guy", przygodowy blockbuster "Wyprawa do dżungli" oraz prequel serii "Kingsman" pod tytułem "King’s Man: Pierwsza misja". Oto pełna lista opóźnionych premier Disneya:

28 maja 2021 – "Cruella" (w kinach i na Disney+)

9 lipca 2021 – "Black Widow" (w kinach i na Disney+)

16 lipca 2021 – "The Night House"

30 lipca 2021 – "Wyprawa do dżungli"

13 sieprnia 2021 – "Free Guy"

27 sierpnia 2021 – "The Beatles: Get Back"

3 września 2021 – "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings"

24 września 2021 – "The Eyes of Tammy Faye"

15 października 2021 – "The Last Duel"

22 października 2021 – "Ron’s Gone Wrong"

29 października 2021 – "Antlers"

5 listopada 2021 – "Eternals"

24 listopada 2021 – "Encanto"

3 grudnia 2021 – "Nightmare Alley"

10 grudnia 2021 – "West Side Story"

22 grudnia 2021 – "King’s Man: Pierwsza misja"

Powyższe daty premier dotyczą oczywiście rynku Stanów Zjednoczonych. Warto też pamiętać, że usługa Disney+ nadal nie jest dostępna w Polsce (i większości państw świata), więc "Black Widow" i "Cruella" na platformie streamingowej dotyczy jedynie krajów, które mają dostęp do platformy Disneya. Czy to ostateczny harmonogram? Przekonamy się pewnie za jakiś czas.