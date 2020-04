Prequel "Igrzysk śmierci" oficjalnie potwierdzony. Co wiemy o nadchodzącym filmie?

Od premiery pierwszej części adaptacji słynnego cyklu literackiego "Igrzyska śmierci" minęło już osiem lat. Mimo to fani wciąż czekają na więcej. O wspominanym jakiś czas temu prequelu filmowej serii zrobiło się w ostatnich miesiącach cicho, ale w końcu mamy oficjalne potwierdzenie, że film rzeczywiście powstanie.

"Igrzyska śmierci" - "The Ballad Of Songbirds And Snakes" będzie również filmem

Filmowa wersja "Igrzysk śmierci" z Jennifer Lawrence w roli głównej doczekała się trzech części w czterech kinowych produkcjach. Ostatnia z nich - "Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2" trafiła na ekrany kin w 2015 roku. Przez pięć lat fani czekali na powrót do mrocznego świata stworzonego przez pisarkę Suzanne Collins. Będą musieli poczekać jeszcze trochę, ale nagrodą za cierpliwość będzie nowy film na podstawie książki "The Ballad Of Songbirds And Snakes".

Jak podaje Entertainment Weekly, autorka serii potwierdziła, że jej najnowsza powieść doczeka się filmowej adaptacji.

" Studio Lionsgate zawsze było kinowym domem "Igrzysk śmierci". Jestem uradowana powrotem do nich dzięki mojej nowej książce. Od samego początku filmowcy traktowali materiał źródłowy z wielkim szacunkiem, biorąc pod uwagę temat i narracyjne elementy tej historii, tworząc wspaniały zespół zarówno przed jak i za kamerą. To będzie wielka przyjemność powrócić do współpracy z Niną, Francisem i Michaealem, by przenieść powieść na duży ekran i ponownie obcować z ich niesamowitymi talentami w świecie Panem. "

Oznacza to, że za reżyserię ponownie odpowie Francis Lawrence, a scenariuszem zajmą się Michael Arndt i sama Collins. Producentką nadchodzącego filmu została po raz kolejny Nina Jacobs. Collins będzie również pełnić funkcję producentki wykonawczej.

Pisarka zapowiedziała swoją nową książkę w roku 2019. Światowa premiera "The Ballad Of Songbirds And Snakes" została zapowiedziana na maj 2020 roku. Akcja prequela, zarówno filmowego, jak i literackiego, rozegra się 64 lata przed wydarzeniami w pierwszych ukazanych "Igrzyskach śmierci". Głównym bohaterem będzie 18-letni Coriolanus Snow - ten sam bohater, który w oryginalnej serii był złowieszczym prezydentem Snowem granym w filmach przez Donalda Sutherlanda. Oznacza to, że w nadchodzącym filmie Jennifer Lawrence nie powróci do roli Katniss Everdeen.

"Igrzyska śmierci" - kiedy premiera prequela?

Na razie nie zdradzono, kiedy film miałby trafić do kin. Prawdopodobnie premiera nie odbędzie się nie prędzej niż za dwa lata. Niewykluczone, że proces produkcji opóźni się z powodu pandemii koronawirusa, która wstrzymała światową branżę filmową. Książka "The Ballad Of Songbirds And Snakes" trafi do amerykańskich księgarń już 19 maja 2020 roku. W Polsce ukaże się pod tytułem "Pieśń Ptaków i Węży" i będzie można ją kupić kilka miesięcy później - w połowie czerwca.

