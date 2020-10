Proces Siódemki z Chicago: 6 największych różnic między filmem a rzeczywistością

"Proces Siódemki z Chicago", dramat sądowy Aarona Sorkina, który od piątku 16 października 2020 możemy oglądać na Netflix, to fabularna wersja prawdziwej historii, która rozegrała się pod koniec lat 60. w Stanach Zjednoczonych. Po tym jak z założenia pokojowy protest przeciw wojnie w Wietnamie z 1968 roku przerodził się w makabryczne starcie z policją i Gwardią Narodową, jego organizatorów z różnych grup i środowisk oskarżono o spisek i postawiono przed sądem. Proces, w którym na ławie oskarżonych znaleźli się: Abbie Hoffman, Jerry Rubin, David Dellinger, Tom Hayden, Rennie Davis, John Froines, Lee Weiner i Bobby Seale (później wyłączony ze sprawy), trwał pięć miesięcy i został zapamiętany jako jeden z najbardziej chaotycznych i burzliwych w historii. Okazuje się, że skandaliczne sceny, które możemy oglądać w filmie Netfliksa, to nic w porównaniu z tym, jak wyglądał prawdziwy proces. Poznajcie 6 głównych różnic między filmem "Proces Siódemki z Chicago" a rzeczywistością. UWAGA: ARTYKUŁ ZAWIERA SPOILERY!

"Proces Siódemki z Chicago": film kontra rzeczywistość

Prawdziwa historia słynnego procesu Siódemki z Chicago jest tak emocjonująca, że nie wymaga dodatkowych "ozdobników". Wiadomo jednak, że kino rządzi się swoimi prawami, dlatego niektóre rzeczy zostały zmodyfikowane. Do najważniejszych z nich należą:

1. Bobby Seale był związany i zakneblowany nie przez chwilę, a przez... 3 dni

Film Aarona Sorkina znacznie skraca czas, który Bobby Seale (Yahya Abdul-Mateen II) spędził skuty i zakneblowany na polecenie sędziego Juliusa Hoffmana. W filmie prokurator Schultz (Joseph Gordon-Levitt) od razu prosi o wyzwolenie oskarżonego, na co sędzia niechętnie przystaje. W rzeczywistości przywódca Czarnych Panter spędził skrępowany i zakneblowany aż trzy dni, zanim adwokat Siódemki z Chicago, William Kunstler, wypowiedział słynne zdanie (które pada także w filmie): "To już nie jest sąd porządkowy, Wysoki Sądzie, to jest średniowieczna sala tortur".

2. W prawdziwym procesie świadkami były sławne osoby

W filmie Aarona Sorkina nie pojawiają się żadni sławni świadkowie, podczas gdy w rzeczywistości było ich kilku. W prawdziwym procesie Siódemki z Chicago zeznawali m.in. Allen Ginsberg (w filmie pokazany przez chwilę podczas protestu), Norman Mailer, Judy Collins i Dick Gregory.

3. Jerry Rubin nie został uwiedziony przez tajną agentkę

Kreowany na ekranie przez Jeremy'ego Stronga Jerry Rubin nie został wykorzystany emocjonalnie przez tajną agentkę, która infiltrowała środowisko "Yippies". Postać grana przez Caitlin FitzGerald została wymyślona na potrzeby filmu "Proces Siódemki z Chicago". W rzeczywistości nigdy nie istniała. Faktem jest jednak to, że protestujący byli szpiegowani przez agentów wywiadu i aż trzech infiltrowało grupę, a następnie zeznawało podczas procesu.

4. David Dellinger w rzeczywistości nigdy nie uderzył strażnika

W jednym z najbardziej dramatycznych momentów "Procesu Siódemki z Chicago" grany przez Johna Carrolla Lyncha David Dellinger trafi panowanie nad sobą i uderza w twarz jednego ze strażników. Podczas prawdziwego procesu taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. Dellinger był absolutnym pacyfistą i bardzo poważnie traktował swoje postanowienie o unikaniu przemocy.

5. Zarzut obrazy sądu padł o wiele więcej razy niż w filmie

Filmowy sędzia Julius Hoffman wielokrotnie zarzuca oskarżonym i ich obrońcom obrazę sądu. Choć w filmie może się to wydawać przesadzone, zostało tak naprawdę... zaniżone. Oskarżeni i adwokaci słyszeli, że obrażają sąd aż 175. Za zniewagę sędzia Julius uważał m.in. lekceważącą argumentację, śmiech, przesyłanie buziaków, a także poprawianie sędziego, kiedy źle wymawiał nazwiska osób obecnych na sali.

6. Czytanie listy żołnierzy poległych w Wietnamie

W recenzjach "Procesu Siódemki z Chicago" pojawiły się bardzo zróżnicowane opinie na temat zakończenia filmu. Niektórzy uważają je za wzruszające i mocne, inni za zbyt patetyczne lub wręcz tandetne. Warto zatem wyjaśnić, że prawdziwa historia Siódemki z Chicago na sali sądowej nie miała takiego finału. Nazwiska poległych zostały wprawdzie odczytane, ale nie przez Toma Haydena (Eddie Redmayne), lecz przez Davida Dellingera, sędzia Hoffman pozwolił wyczytać tylko kilka nazwisk, a nie prawie pół miliona i miało to miejsce podczas narodowego Moratorium 15 października 1969 roku, a nie podczas ogłoszenia wyroku w lutym 1970 roku.

"Proces Siódemki z Chicago" - gdzie obejrzeć?

"Proces Siódemki z Chicago" to hollywoodzka produkcja z gwiazdorską obsadą, w której znaleźli się m.in. Sacha Baron Cohen i Jeremy Strong jako Abbie Hoffman i Jerry Rubin (liderzy Youth International Party), Yahya Abdul-Mateen II jako Bobby Seale (przywódca Czarnych Panter), Eddie Radmayne jako Tom Hayden, Alex Sharp jako Rennie Davis, John Carroll Lynch jako David Dellinger, Danny Flaherty jako John Froines, Noah Robbins jako Lee Weiner, Mark Rylance i Ben Shenkman jako obrońcy William Kunstler i Leonard Weinglass, Joseph Gordon-Levitt jako prokurator Howard Schultz oraz Frank Langella jako sędzia Julius Hoffman.

Film miał swoją premierę online w serwisie Netflix 16 października 2020. Od 2 października 2020 można oglądać go także w kinach.