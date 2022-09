Producenci Jamesa Bonda szukają aktorów, którzy podpiszą co najmniej 10-letni kontrakt

Obecnie trwają prace nad scenariuszem do następnego filmu o Jamesie Bondzie, a także poszukiwania samego Agenta 007. W nowym wywiadzie z Variety, producenci Barbara Broccoli i Michael G. Wilson wyjaśnili, że najprawdopodobniej nie będzie nim Idris Elba, który przez wiele osób został namaszczony do roli.

Niestety, twórcy szukają kogoś, kto będzie się wcielał w Jamesa Bonda przez co najmniej 10 lat - Idris Elba w tym momencie ma 50 lat, więc musiałby się wcielać w wymagającą rolę do wieku prawie emerytalnego. Jak wyjaśniła Broccoli:

Sprawa wygląda tak - będziemy mieli jeszcze kilka lat przerwy. A kiedy obsadzimy Bonda, to potrzebujemy 10-12 lat od tego aktora. Więc Idris pewnie myśli: "Czy na pewno tego chcę?". Nie wszyscy chcą mieć takie zobowiązania w tej branży. Naprawdę trudno było przekonać Daniela Craiga do tego, by się zgodził, a wtedy był dopiero lekko po trzydziestce!