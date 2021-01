Już niebawem ruszą prace nad filmem opowiadającym o kostce Rubika. Jednym z producentów został twórca takich filmów jak "Maczeta" czy "Ghost Rider 2".

Kostka Rubika - powstanie film o słynnej zabawce logicznej

Zazwyczaj bohaterami filmów są ludzie. Ale czasem przedmioty zyskują tak duże znaczenie kulturowe, że również one stają się tematem kinowych produkcji. Niebawem zobaczymy pełnometrażowy film o kostce Rubika.

Jak podaje Deadline, za produkcję filmu odpowiedzą firmy Hyde Park Entertainment i Endeavor Content. Słynna zabawka logiczna zostanie przeniesiona na duży ekran przez Ashokę Amritraja, Priyę Amritraj oraz Addisona Mehra, którzy będą pełnić rolę producentów wykonawczych. To jednak nie koniec. Amritraj jest również zaangażowany w produkcję programu telewizyjnego, w którym motywem przewodnim będzie kostka Rubika. Show stworzy Glassman Media - odnoga Endeavor Content.

Amritraj skomentował nowe przedsięwzięcie w oficjalnym oświadczeniu.

Od moich pierwszych dni w Indiach mam osobisty i nostalgiczny związek z kostką Rubika. Jestem podekscytowany współpracą z Endeavour Content i Rubik's/Smiley i nie mogę się doczekać stworzenia wspaniałego i złożonego uniwersum kostki Rubika.

Graham Taylor i Chris Rice - prezesi Endeavor Content również wypowiedzieli się na temat nadchodzącego filmu.

Kostka Rubika to kultowa i rodzinna marka. Z niecierpliwością czekamy na tworzenie treści filmowych, telewizyjnych i teleturniejów we współpracy z Hyde Park przeznaczonych dla odbiorców na całym świecie.

Na razie twórcy nie zdradzili jednak czego dokładnie będzie dotyczył film o kostce Rubika, ani kto w nim zagra.

Kostka Rubika - jak powstała?

Zabawka logiczna została stworzona przez profesora architektury Erno Rubika w 1974 roku. Kostka Rubika szybko stała się światowym fenomenem. Do tej pory sprzedano ponad 450 milionów kostek. Rozwiązywanie kolorowej łamigłówki przyczyniło się do powstania konkursów, w których uczestnicy układają kostkę Rubika na czas. Zdarzają się też osoby, które potrafią to zrobić z zamkniętymi oczami. Kostka Rubika pojawia się również jako element występujący w wielu tekstach popkultury. Ostatnimi czasy pełniła ważną rolę w filmie "Spider-Man: Uniwersum".