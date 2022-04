Program TV na Wielkanoc 2022. Co oglądać w czasie świąt w telewizji?

PROGRAM TV NA WIELKANOC 2022. CO OGLĄDAĆ W CZASIE ŚWIĄT?

W 2022 roku święta wielkanocne będą wyglądały już znacznie bardziej tradycyjnie, niż w ostatnich latach. Wiele rodzin będzie starało się wykorzystać ten wyjątkowy czas do nadrobienia strat spowodowanych pandemią COVID-19. Dla tych, którzy jednak planują celebrować święta w nieco inny sposób, przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych produkcji, które zobaczymy w telewizji.

W Wielki Piątek 15 kwietnia 2022 TVN zaserwuje nam nostalgiczną podróż do świata czarodziejów w postaci "Harry'ego Pottera i Komnaty tajemnic". Transmisja rozpocznie się o godzinie 20:00, natomiast w niedzielę na TVN7 o 16:35 będziemy mogli obejrzeć jej powtórkę. Polsat zaserwuje nam natomiast nieco bardziej religijną pozycję w postaci "Pasji" Mela Gibsona, którą obejrzymy o 21:55.

W Wielką Sobotę 16 kwietnia 2022 na TVN7 zobaczymy komedię romantyczną "Podatek od miłości" (o 17:50), a zaraz potem "Marię Magdalenę" (19:55). Na TVN zobaczymy głośne "Boże Ciało" o godzinie 21:25, natomiast TVP1 pokaże klasyk w postaci "Pianisty" z Adrienem Brodym w roli Władysława Szpilmana.

Niedziela Wielkanocna 2022 to dzień spędzany głównie z rodziną, jednak jeśli chcecie, żeby coś grało w telewizji, to TVN zaprezentuje nam najpierw "Step Up 3" o 14:55, a zaraz potem "Sekretne życie zwierzaków domowych" o 17:25. Na TVP 2 zobaczymy "Strażnika" o 20:35, natomiast Polsat chce nas rozbawić komedią "Holmes i Watson" z Willem Farrellem i Johnem C. Reillym.

W Poniedziałek Wielkanocny 2022 będziemy mogli natomiast zobaczyć na TVN "Małą stopę", a także "Noe. Wybranego przez Boga" - te będą transmitowane kolejno o 20:00 i 22:05. Ciekawostkę przygotował natomiast Polsat, który zaplanował na ten dzień maraton z bajkami Disneya - w ramach tego zobaczymy tam m.in. "Vaianę", "Króla Lwa" (w nowej wersji), "Toy Story 3", czy "Auta 3".

Tak natomiast prezentuje się lista tych produkcji:

PIĄTEK, 15 KWIETNIA:

"Harry Potter i Komnata Tajemnic" - TVN, godzina 20:00, powtórka w niedzielę o godzinie 16:35 w TVN 7

"Pasja" - Polsat, godzina 21:55

SOBOTA, 16 KWIETNIA:

"Podatek od miłości" - TVN 7, godzina 17:50

"Maria Magdalena" - TVN 7, godzina 19:55, powtórka w poniedziałek o godzinie 15:20 w TVN 7

"Boże Ciało" - TVN, godzina 21:25

"Pianista" - TVP 1, godzina 22:05

NIEDZIELA, 17 KWIETNIA

"Step Up 3" - TVN, godzina 14:55

"Sekretne życie zwierzaków domowych" - TVN, 17:25, powtórka w poniedziałek o godzinie 10:15 w TVN

"Strażnik" - TVP 2, godzina 20:35

"Holmes i Watson" - Polsat, godzina 22:05

"Czego pragną kobiety" - TVP 2, godzina 22:35

PONIEDZIAŁEK, 18 KWIETNIA