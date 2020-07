Film „Zmierzch” na podstawie powieści Stephenie Meyer pod tym samym tytułem zadebiutował w 2008 roku. To pierwsza część cyklu, w której poznajemy nie tylko głównych bohaterów opowieści – wampira Edwarda Cullena (Robert Pattinson) i jego wybrankę serca Bellę Swan (Kristen Stewart), ale także całą rzeszą bohaterów z dalszego planu.

Nietypowy szczegół

Właśnie na drugim planie jedna z użytkowniczek Twittera, dostrzegła przedziwny detal, który jakimś cudem umknął uwagi widzów przez tyle lat. Mowa o postaci Emmetta, w którego wciela się Kellan Lutz. Okazuje się, że w pierwszej sekwencji, w której poznajemy rodzinę Edwarda – gdy grupa wchodzi razem do szkolnej stołówki, jeden bohaterów trzyma w ręku… plastikową torbę wypełnioną jajkami na twardo.

Emmett nosi ze sobą jajka na twardo

Jedna z użytkowniczek Twittera poczyniła następujące znalezisko:

Dwie nastolatki na Tik Toku postanowiły sprawdzić odkrycie koleżanki i wychwycić na ekranie wspomniany przez nią moment.

Sprawa jest dziwna z kilku powodów. Po pierwsze – po co wampirowi jedzenie, skoro wcale nie może go jeść? Po drugie – jeśli jednak próbuje udawać, że może jeść, to dlaczego jego wybór padł akurat na jajka na twardo? W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że autorka artykułu na stronie Yahoo!Life zaznaczyła, że być może miałoby to wskazywać na specjalną dietę bohatera, który słynie przecież z wyrazistej muskulatury, a jajka są przecież dobrym źródłem białka i protein. Co jednak nie zmienia faktu, że to dość dziwny rekwizyt.

Po trzecie i co zresztą najważniejsze – jakim cudem nikt nigdy nie zwrócił wcześniej na to uwagi? Teraz, gdy patrzy się na fotografie z planu, siatka z jajkami wyraźnie rzuca się człowiekowi w oczy.

