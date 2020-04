Przełom w Oscarach. Koronawirus zmienił zasady rozdawania nagród

W ciągu ostatnich tygodni świat zmienił się nie do poznania. Pandemia koronawirusa sprawiła między innymi zamknięcie kin na całym świecie. Z tego powodu od dawna pojawia się pytanie, co z galą Oscarów 2021? Jak członkowie Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej mają przyznać nagrody, skoro przez pierwsze trzy miesiące roku pojawiło się raptem kilka produkcie, spełniających restrykcyjne wymagania Oscarów. W końcu poznaliśmy odpowiedź na to pytanie.

Oscary 2021 - jak będzie wyglądało wręczenie nagród w dobie pandemii koronawirusa?

Jak podaje Variety, we wtorek 28 kwietnia 2020 roku odbyło się specjalne spotkanie członków Akademii Filmowej, którzy debatowali nad zbliżającą się 93. galą rozdania Oscarów.

Okazuje się, że ze względu na obecną sytuację eksperci w dziedzinie kinematografii postanowili nieco poluzować dotychczasowe restrykcje. Zadecydowano, że w tym roku wyjątkowo będą brane pod uwagę produkcje, które trafiły na serwisy VOD i platformy streamingowe. Są jednak pewne obostrzenia. Film musiał mieć wcześniej w planach debiut kinowy. Filmowcy muszą też zapewnić członkom Akademii dostęp do filmu w ciąg 60 dni od premiery. Oznacza to, że tytuły takie jak "Trolle 2" czy "The King of Staten Island", które zdecydowano się przenieść z kin do internetu, mają szansę na nominacje do Oscarów 2021.

W przypadku ponownego otwarcia kin przed końcem roku powrócą standardowe procedury. Zasada nie będzie jednak działać wstecz, więc jeśli dojdzie do premiery kinowej filmu "Tenet", twórcy będą musieli postępować zgodnie z dawniej panującymi regułami. Na razie pretendentami do Oscarów są blockbustery, którym udało się zadebiutować przed zamknięciem amerykańskich kin. Szanse na nominacje miały więc filmy "Niewidzialny człowiek", "Birds of Prey" oraz "Bad Boys For Life". Nowe zasady mogą zmienić ten stan rzeczy. Teraz studia będą musiały kombinować, jak ustawić premiery filmów, by były one najkorzystniejsze pod kątem Oscarów 2021.

Oscary 2021 - kiedy odbędzie się rozdanie nagród?

Sytuacja koronawirusa nie została jeszcze opanowana. Na razie trudno wybiegać myślami do początku roku, bo w ciągu najbliższych miesięcy wiele może się zmienić. 93. gala rozdania Oscarów jest jednak nadal planowana na 27 lutego 2021 roku. Czy pandemia przyczyni się do stałych zmian w zasadach przyznawania nagród? Które filmy otrzymają statuetki? Czy gala odbędzie się tak jak zwykle? A może z zachowaniem szczególnych środków ostrożności? O tym przekonamy się za jakiś czas.

Co sądzisz na temat zmian w Oscarach 2021? Brzmi to rozsądnie Trudno mi oceniać Mogliby już sobie darować te kinowe premiery i brać pod uwagę tylko filmy debiutujące w sieci

Zobacz też: "Niewidzialny człowiek", reż. Leigh Whannell [RECENZJA]