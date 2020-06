"Przeminęło z wiatrem" zawiera teraz ostrzeżenie przed rasizmem na ekranie

Film został usunięty z platformy HBO Max 9 czerwca, natomiast powrócił 24 czerwca. W ciągu tych kilkunastu dni zmieniło się tyle, że teraz przed wyświetleniem wyświetlana jest wiadomość na temat tego, jak film odnosi się do tematu rasizmu oraz w jaki sposób traktuje czarnoskóre postaci.

Przeminęło z wiatrem powróciło na HBO Max

Oprócz tego, HBO postanowiło udostępnić też nowe wideo powiązane z "Przeminęło z wiatrem", które zarysowują większy kontekst dla legendarnego filmu. Jednym z nich jest panel "Complicated Legacy of Gone With the Wind", podczas którego goście opowiadają o tym, że w trakcie kilkudziesięciu lat film stał się niejako "bronią dla białych suprematystów".

Innym wideo na HBO Max jest "Hattie McDaniel: What a Character!". Film opowiada o historii tytułowej aktorki, która stała się pierwszą czarnoskórą osobą wygrywającą Oscara za rolę drugoplanową (niestety została posadzona z tyłu i odizolowana od osób białych podczas ceremonii). Kilkuminutowa produkcja opowiada o jej życiu i dokonaniach.

Groteskowo przedstawiający niewolników całkiem zadowolonych ze swojego miejsca w społeczeństwie i niezwykle oddanych wobec swoich białych właścicieli, film "Przeminęło z wiatrem" stał się obiektem krytyki, gdy Ameryką wstrząsnęła śmierć George'a Floyda. Incydent z udziałem policji spowodował, że USA zaczęło walczyć z systemowym rasizmem i policyjną brutalnością, przy okazji wytykając rasizm w popkulturze i codziennym życiu (jak chociażby pomniki ku czci handlarzy niewolnikami).

HBO Max podsumowało film słowami: "Jeśli chcemy stworzyć bardziej sprawiedliwą, inkluzywną i równą przyszłość, to najpierw musimy poznać i zrozumieć naszą historię".