Przerażająca historia, która wydarzyła się naprawdę. Zobacz pierwszą zapowiedź filmu "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy"

Sprawa Tomasza Komedy kilka lat temu wstrząsnęła całą Polską. Mężczyzna został niesłusznie skazany na 25 lat więzienia za zbrodnie, których nie popełnił. Wyszedł na wolność po 18 latach za kratami zakładu karnego. Jan Holoubek postanowił przenieść tę wstrząsającą historię na kinowy ekran w filmie "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy". Twórcy zaprezentowali pierwszą zapowiedź produkcji.

Film jest fabularną opowieścią o życiu Tomasza Komendy – młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo nastolatki. Twórcy filmu podjęli próbę znalezienia odpowiedzi na do dziś nurtujące wszystkich pytania. Jak to mogło się wydarzyć? Dlaczego niewinny człowiek musiał aż 18 lat czekać w celi na sprawiedliwość?

Reżyser filmu zdradził, dlaczego zdecydował się na stworzenie filmu o Komendzie.

"

To, że Tomek Komenda odsiedział 18 lat za zbrodnię, której nie popełnił, wiedzą niemal wszyscy. Natomiast mało kto wie o kulisach sprawy i trójce bohaterów, którzy ryzykując niemal wszystko, wyciągnęli go z więziennego piekła. Historia Tomka w szerszym kontekście uczy, że choćbyśmy popadli w największe życiowe tarapaty, sytuację wydawać by się mogło absolutnie bez wyjścia, zawsze istnieje możliwość, że pojawi się ktoś, kto wyciągnie do nas dłoń. Chciałbym, żeby nasz film dał nadzieję wszystkim tym, którzy myślą, że nie ma dla nich już szans. "