Przerażająca zakonnica chce twojej duszy! Zobacz zwiastun horroru "A Nun's Curse"

W ostatnich latach do łask wrócił podgatunek horrorów traktujących o upiornych siostrach zakonnych. Wszystko dzięki "Zakonnicy" - spin-offowi serii "Obecność". W sieci zadebiutował zwiastun kolejnej produkcji, która opowiada o duchu w habicie.

"A Nun's Curse" - zwiastun horroru o zakonnicy

Popularność "Zakonnicy" sprawiła, że jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się tak zwane mockbustery - tanie podróbki hollywoodzkich hitów.

Jednym z nich jest "A Nun's Curse" - niskobudżetowy horror stworzony przez Horse Creek Productions i Uncork'd Entertainment. Reżyserem filmu jest Tommy Faircloth. Jak prezentuje się historia o duchu siostry Monday?

Zwiastun zaczyna się typowo dla horrorów. Dziewczynka odkrywa w środku nocy, że coś czai się w jej pokoju. Szybko okazuje się, że to tytułowa przeklęta zakonnica, która ma oczywiście złe zamiary. Kolejna scena to już wprowadzenie głównych bohaterów - grupy nastolatków, którzy nie mają nic innego do roboty, tylko eksplorowanie ruin klasztoru. Okazuje się, że kiedyś mieszkała w nim siostra Monday - zakonnica mordująca skazańców. Nie trzeba długo czekać, żeby zobaczyć ją w akacji, zarówno we fragmentach scen retrospekcji, jak i w obecnej formie - przerażającej zjawy.

"A Nun's Curse" - kiedy premiera?

W roli siostry Monday wystąpiła Felissa Rose. W pozostałych rolach zagrali Damian Maffei i Gunner Willis. Film trafi w USA na DVD i platformy VOD 12 maja 2020 roku. Trudno przewidzieć, czy jakiś polski dystrybutor połasi się na ten łakomy kąsek.

