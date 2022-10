Przerażający film sprawia, że ludzie mdleją. Reżyser przeprasza: "Nie chciałem nikomu zrobić krzywdy"

Terrifier 2 - reżyser przeprosił, że zagroził życiu widzów

Halloween już tuż-tuż, a razem z nim w kinach i w streamingu pojawi się mnóstwo horrorów. Jednym z nich będzie nowa produkcja od Damiena Leone o tytule "Terrifier 2". Podczas premierowych seansów w USA ludzie mdleli, wymiotowali i tak silnie przeżywali film, że wielokrotnie musiano wzywać pogotowie.

Do sprawy odniósł się reżyser "Terrifiera 2", który na łamach Entertainment Weekly podzielił się krótką wypowiedzią o reakcji widzów na swój nowy film. I chociaż jest zachwycony, że ludzie doceniają produkcję, to przyznał, że jest mu trochę przykro, że "Terrifier 2" "krzywdzi" ludzi:

Słuchajcie, chciałbym, żeby kilka osób wyszło z sali. To byłby order honorowy i coś, co sprawia, że czujesz się świetnie. Ale nie spodziewałem się, że ludzie będą mdleli i będzie im się działa krzywda. Nie taki był mój zamysł, całość jest surrealistycznym przeżyciem.

Następnie dodał:

Myślę, że "dwójka" jest bardziej dostępna dla widowni, ale wiecie, że my tworzymy te filmy dla naszej grupy. Jeśli inni też chcą to oglądać, to serdecznie zapraszam. Im nas więcej, tym weselej.

Wyjaśnił również, że dla pełnego zrozumienia klimatu, warto się zapoznać z oryginałem, ale reżyser wcale do tego nie zmusza. Cieszy się natomiast, że ludzie tak entuzjastycznie przyjęli film. Jak podaje EW, "Terrifier 2" zarobił w amerykańskim box-office już 2,5 miliona dolarów, co jest dziesięciokrotnością jego budżetu. I to tylko z pokazów ograniczonych.

Na własnej skórze o "okropności" tej produkcji będziecie się mogli przekonać podczas Splat! Film Fest 2022. W Warszawie i Wrocławiu filmy pokazywane będą w Kinotece i Kinie Nowe Horyzonty w dniach 26-30 października, zaś edycja online przygotowana jest na 3-13 listopada. Więcej szczegółów o programie znajdziemy na oficjalnej stronie imprezy - splatfilmfest.com.