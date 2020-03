Przerażający zwiastun nowego międzynarodowego filmu Małgorzaty Szumowskiej. O czym jest "The Other Lamb"?

Sukcesy polskich filmowców za granicą wciąż trwają. Przykładem może być ostatni film Małgorzaty Szumowskiej pod tytułem "The Other Lamb". W Stanach Zjednoczonych zaprezentowano nowy zwiastun trzymającego w napięciu thrillera. Jak się prezentuje?

"The Other Lamb" - nowy zwiastun filmu Małgorzaty Szumowskiej

Chociaż film był już prezentowany na wielu festiwalach filmowych, do tej pory nie doczekał się zwyczajnej dystrybucji kinowej.

Już niedługo się to zmieni. Na razie tylko w USA. Dystrybutorzy zaprezentowali nowy zwiastun "The Other Lamb".

Jak prezentuje się oficjalny opis fabuły filmu?

" Nastoletnia Selah (Raffey Cassidy) przez całe życie żyła w sekcie wraz z grupą podobnych młodych kobiet żyje poza czasem. Komuna odcięta od nowoczesnego świata osadzona w leśnych odstępach jest dowodzona przez Shepherda (Michiel Huisman) - kontrolującego, mesjanistyczną postacią o mrocznej stronie. Kiedy jej świat zaczyna nawiedzać seria koszmarnych i niepojących wizji, Selah zaczyna kwestionować wszystko, co wie o swoim istnieniu - łącznie z jej relacją z coraz bardziej niebezpiecznym Shepherdem. "

W pracy nad najnowszym filmem Szumowskiej pomagali jej David Lancaster i Stephanie Wilcox z Rumble Films, którzy byli zaangażowani w takie produkcje jak oscarowy "Whiplash" czy cieszący się ogromną popularnością "Drive". Za scenariusz filmu odpowiada australijska scenarzystka Catherine S. McMullen, która zdobyła nagrody Black List i Blood List. W "The Other Lamb" wystąpili Raffey Cassidy – znana z filmów "Kraina jutra", "Królewna Śnieżka i Łowca" oraz "Zabicie świętego jelenia"; Michiel Huisman, czyli Daario Naharis z "Gry o tron" oraz Denise Gough ("Też go kocham", "Colette"), którą będzie można oglądać również w zbliżającym się prequelu hitu HBO.

"The Other Lamb" - kiedy premiera?

W USA premiera odbędzie się 3 kwietnia 2020 roku. Film trafi do wybranych kin i na platformy VOD. Na razie nie wiadomo, kiedy produkcja trafi do kin w Polsce. Niewykluczone jednak, że data premiery filmu pokryje się z kinowym debiutem "The Other Lamb" w Wielkiej Brytanii, czyli 3 lipca 2020 roku.

