Przeraźliwa zaraza morduje ludzi w zwiastunie horroru "Hall". Czy twórcy filmu przewidzieli pandemię koronawirusa?

Od kilku miesięcy koronawirus nie schodzi z nagłówków gazet i serwisów informacyjnych. W Europie i USA liczba zachorowań wciąż rośnie. Ostatnie wydarzenia uzmysłowiły całemu światu, jak niebezpieczne są choroby zakaźne, które atakują znienacka. Podobną historię opowiada kanadyjski horror "Hall". W sieci pojawił się pierwszy zwiastun filmu.

Fabuła filmu przeraźliwie przypomina wydarzenia, które mogłyby wydarzyć się w dobie szalejącego COVID-19.

Akcja dzieje się w hotelu, w którym dochodzi do zarażenia tajemniczym wirusem, przenoszonym drogą kropelkową. Klienci przybytku są więc potencjalnymi ofiarami śmiertelnej choroby. Wkrótce odczują ją na własnej skórze.

Jedną z głównych bohaterek jest ciężarna Japonka imieniem Naomi, która uciekła z domu i zatrzymała się w hotelu skażonym epidemią. Jej zadanie wydaje się być proste. Musi przejść korytarz hotelowy, unikając zarażenia. Problem tkwi między innymi w sąsiadach - toksycznym małżeństwie, w którym problemem jest mąż. Jego żona Val robi wszystko, by uratować swoją kilkuletnią córkę Kelly. Czy kobietom uda się uciec żywcem z hotelu?

Czytelnicy twierdzą, że Stephen King przewidział pandemię. Co na to pisarz?

Twórcy filmu w rozmowie z portalem Dreadcentral skomentowali zaskakujące podobieństwo "Hall" z rzeczywistymi wydarzeniami, których od tygodni jesteśmy świadkami. O swoim filmie opowiedział reżyser - Francesco Giannini.

To dziwny zbieg okoliczności, że nasz film wychodzi w tym samym czasie, kiedy panuje koronawirusowy kryzys. Nigdy nie pomyślałem, że fikcyjna historia o epidemii wirusa, którą stworzyliśmy w "Hall" może stać się refleksją na temat rzeczywistości i to w tak krótkim czasie między pandemią, a jego premierą. Nie zmienia to faktu, że pomysły i tematy eksplorowane w filmie wynikają z wcześniejszych wybuchów wirusów, których byłem świadkiem. "