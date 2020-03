"Psychoza" i "Teksańska masakra..." były inspirowane tą samą historią. Co wydarzyło się naprawdę?

"Psychoza" w reżyserii Alfreda Hitchcocka to prawdopodobnie najsłynniejszy dreszczowiec w dziejach kinematografii. "Teksańska masakra piłą mechaniczną" to z kolei kultowy horror, o którym słyszał niemalże każdy. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że oba te - tak popularne - filmy oparte zostały na faktach. I co więcej - na dokładnie tej samej historii. Kim był Ed Gein, seryjny morderca stanowiący źródło inspiracji dla postaci Normana Batesa i Leatherface'a?

Prawdziwa historia, która była inspiracją dla "Psychozy" i "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną"

Powstała w 1960 roku "Psychoza" Alfreda Hitchcocka to w rzeczywistości adaptacja powieści Roberta Blocha o tym samym tytule. Opowiada historię Normana Batesa - młodzieńca, który prowadzi przydrożny hotel i dopuszcza się mordu na jednej z klientek. Ten wypaczony, lubujący się w makabrze i patologicznie przywiązany do swojej okrutnej matki mężczyzna, stał się jedną z ikon popkultury. Podobny los spotkał Leatherface'a - psychopatycznego mordercę, zabijającego swoje ofiary przy pomocy piły mechanicznej i noszącego maskę z ludzkiej skóry. Obie te historie, choć na pozór tak różne, powstały na podstawie jednej historii.

Ed Gein, zwany przez ludzi Rzeźnikiem z Plainfield, to jeden z najsłynniejszych seryjnych morderców w historii USA oraz swojego rodzaju ulubieniec popkultury. Przyszedł na świat w sierpniu 1906 roku i wraz z bratem dorastał pod okiem ojca alkoholika i matki, która była religijną fanatyczką. Kobieta izolowała swoich synów od świata zewnętrznego, zabraniając przede wszystkim kontaktu z kobietami, które uważała za upadłe, niemoralne i odpowiedzialne za całe zło tego świata. Gdy Ed miał osiem lat, rodzina przeprowadziła się na farmę do Plainfield. Na tej właśnie farmie zginął starszy brat Eda - Henry. Oficjalnie chłopiec zmarł wskutek wypadku spowodowanego pożarem na posesji. Okoliczności jego śmierci po dziś dzień wybudzają jednak podejrzenia - jego ciało znaleziono w dużej odległości od płonącego miejsca, a jego ciało pokrywały tajemnicze rany, którym daleko było do poparzeń.

Choć matka biła i poniżała Eda oraz znęcała się nad nim psychicznie, ten kochał ją nad życie i uważał niemal za świętą. W wyniku tłamszenia przez rodzicielkę oraz narastającej między nimi chorej więzi emocjonalnej, Ed zaczął popadać w coraz większą paranoję. Z czasem miłość do matki przerodziła się w nienawiść, a patologiczna obsesja na jej punkcie przybrała na sile po śmierci ojca, gdy Ed miał 34 lata. Gdy jego matka zachorowała na nowotwór, Ed całe swoje życie uzależnił od opieki nad nią. Gdy kobieta zmarła, ten nie potrafił pogodzić się ze stratą. Odizolował się od świata i do reszty poddał się szaleństwu.

Pokój matki pozostawił w nietkniętym stanie i dbał o niego tak, jakby kobieta miała wkrótce do niego wrócić. Zaczął doświadczać halucynacji, widział kobietę w domu, stale słyszał jej głos. Z czasem zainteresowała go anatomia. Przechadzał się po cmentarzach, gdzie rozkopywał groby i przynosił do domu części ciała trupów. Niemal zawsze były to strasze kobiety. Ed usiłował w ten sposób niejako wskrzesić swoją matkę.

Z czasem ciała zaczęły służyć mu jako elementy ozdoby. Robił z nich abażury lamp, obicia foteli, naczynia i maski. Sprawił sobie nawet pas z ludzkich sutków i strój z ludzkiej skóry. Rozkopywanie grobów przestało mu jednak wystarczaj i z czasem Ed zaczął mordować. Tak też ściągnął na siebie uwagę organów ścigania. Gdy dwóch policjantów z Plainfield otrzymało zgłoszenie, że zaginęła właścicielka miejscowego sklepu z narzędziami, trop doprowadził ich na farmę Eda. Na miejscu natknęli się na jej ciało zawieszone pod sufitem, wypatroszone i pozbawione głowy.

Ed Gein podejrzewany był o dokonanie kilkudziesięciu morderstw. Udowodniono mu tylko dwa. Z uwagi na stan jego psychiki uznany został jednak za niepoczytalnego i w ten sposób uniknął kary śmierci. Został osadzony w szpitalu psychiatrycznym, gdzie zmarł w wieku 78 lat z powodu niewydolności serca. Czyny, jakich się dopuścił oraz zainteresowanie, jakie wzbudziły one w społeczeństwie, zapewniły Edowi swoistą nieśmiertelność.

W Weyauwega (oddalonego o zaledwie trzydzieści dziewięć mil od Plainfield) mieszkał ówcześnie pisarz Robert Bloch. Zaintrygowany historią Geina, zaczął zgłębiać temat jego życia i psychiki. To zainspirowało go do napisania powieści, którą zatytułował "Psychoza", którą następnie na ekran przeniósł Alfred Hitchcock. Bloch przyznał, że poza Edem Geinem, przy przy tworzeniu postaci Normana Batesa opierał się również na teorii freudowskiej.

Historia Eda Geina zainspirowała również Tobe'a Hoopera, gdy ten tworzył "Teksańską masakrę piłą mechaniczną". Choć tu oczywistych nawiązań jest znacznie mniej, Leatherface posiada wiele cech wspólnych ze słynnym mordercą. Na tym jednak nie koniec. Na historii Rzeźnikia z Plainfield oparte zostały także osobowości Buffalo Billa z "Milczenia Owiec", Zębowej Wróżki z "Czerwonego Smoka" i Krwawej Twarzy z serialu "American Horror Story: Asylum". Co więcej, wielu muzyków nawiązywało do Eda Geina w swoich utworach, w tym Slayer ("Dead Skin Mask") i zespół Mudvayne ("Nothing to Gein").

