Punk na barykadach, czyli zwiastun dokumentu o zespole Anti-Flag

Nie ma bardziej zaangażowanego politycznie gatunku muzycznego niż punk rock. A wśród amerykańskich grup z tego nurtu jedną z najbardziej politycznie zaangażowanej grupy jest Anti-Flag. Zespół doczekał się filmu dokumentalnego, który nie tylko opisuje losy jego działania, ale przede wszystkim opowiada o etosie kapeli.

"Beyond Barricades: The Story of Anti-Flag" - zobacz zwiastun dokumentu o punkowej kapeli

Dla wielu punkowców aktywizm jest czymś oczywistym. Nie chodzi jedynie o udzielanie się w różnego rodzaju wydarzenia w przestrzeni publicznej, ale również zmuszanie do myślenia i dbania o słabszych za pomocą prowokacyjnych tekstów piosenek.

Anti-Flag to grupa, która od 32 lat robi jedno i drugie, przy okazji tworząc kawał dobrej, naładowanej po brzegi energią muzyki. Przez lata tematy podejmowane przez zespół oscylowały wokół problemów politycznych związanych z USA, ale nierzadko wychodziły również poza granice Stanów Zjednoczonych. Nazwa zespołu odnosi się zresztą do anarchizujących poglądów muzyków z Anti-Flag. Jej geneza została wyjaśniona w zwiastunie dokumentu "Beyond Barricades: The Story of Anti-Flag".

W nadchodzącym filmie Jona Nixa oprócz samych członków Anti-Flag, czyli Justina Sane'a, Chrisa Heada, Chrisa #2 i Pata Thetica, pojawi się wielu znakomitych gości specjalnych, którzy przez lata budowali amerykańską kontrkulturę. W dokumencie wystąpili między innymi Tom Morello z Rage Against the Machine, Billy Bragg, Tim McIlrath z Rise Against, Brian Baker z Bad Religion, Chris Cresswell z The Flatliners i Hot Water Music, Tom May oraz Greg Barnett z The Menzingers.

Film został stworzony przez TurnStyle Films. Producentem wykonawczym jest Matthew Chojnacki. "Beyond Barricades: The Story of Anti-Flag" zadebiutuje w Stanach 3 października 2020 roku dzięki Alternative Press. Bilety na streaming na żywo można kupić za pośrednictwem Veeps.com.

